Bí ẩn Tam Tinh Đôi

Tam Tinh Đôi, di chỉ khảo cổ tại thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được xem là một trong những “khám phá khảo cổ vĩ đại nhất thế kỷ 20”. Di chỉ này được cho là tàn tích của Vương quốc Thục, niên đại khoảng 3.000 - 4.000 năm với hơn 1.000 văn vật tuyệt đẹp làm rung động cả thế giới cổ vật.

Tam Tinh Đôi còn tiết lộ một di tích văn hóa bí ẩn nổi bật đó là những chiếc mặt nạ dọc bằng đồng. Điều này khiến các chuyên gia bối rối, họ đã suy đoán tại sao người Tam Tinh Đôi lại tạo ra một chiếc mặt nạ như vậy.

Di chỉ Tam Tinh Đôi được phát hiện vào mùa xuân 1929. Đến 1986, các nhà khảo cổ khai quật ra 2 hầm lễ tế rất quy mô, với hơn 1.000 văn vật tuyệt đẹp làm rung động cả thế giới cổ vật. Cùng với việc khai quật hàng loạt văn vật quý hiếm, tinh xảo, những điều bí ẩn của lịch sử cũng lần lượt xuất hiện, “làm khó” không ít nhà nghiên cứu, giới khoa học khảo cổ.

Cây đồng được trang trí tinh xảo, đến nay công dụng của nó cũng đang là điều bí ẩn.

Mặt nạ đồng là một trong những cổ vật như vậy, khi miêu tả một khuôn mặt có mắt to, mồm bẹp và rộng, lông mày rậm, không có cằm, khuôn mặt nửa cười, nửa giận. Cho đến nay, người ta vẫn không hiểu khuôn mặt này biểu thị cho điều gì, miêu tả ai và dùng để làm gì?

Mặt nạ miêu tả một khuôn mặt khác hoàn toàn với người đương đại, mắt to, miệng bẹp và rộng, lông mày rậm, không có cằm, khuôn mặt nửa cười, nửa giận.

Đôi mắt của chiếc mặt nạ này có hình trụ, dài về phía trước khoảng 16cm, điều đặc biệt hơn nữa là nó có đôi tai to không phù hợp với các đặc điểm trên khuôn mặt con người.

Không chỉ vậy, Tam Tinh Đôi còn là nơi chứa đầy những nghi vấn và tranh cãi. Các di tích văn hóa của nó khác xa với văn hóa truyền thống Trung Quốc và thậm chí còn mang những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với các nền văn minh Ai Cập, Maya cổ đại và các nền văn minh khác. Công nghệ của nền văn minh này đã vượt qua trình độ của thời đại, và thậm chí một số trình độ hiện đại. Phải chăng có sức mạnh bí ẩn nào cho phép nó tạo ra một nền văn minh tuyệt vời như vậy?

Vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp ở Tam Tinh Đôi. Nền văn minh Tam Tinh Đôi hầu như không để lại ghi chép nào trong sách cổ Trung Quốc. Nó dường như từ trên trời rơi xuống và đột nhiên biến mất không dấu vết. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến các nhà khảo cổ đau đầu. Với sự đi sâu của khảo cổ học, những bí ẩn chưa được khai mở của Tam Tinh Đôi sẽ lần lượt được giải đáp, và bí ẩn của Tam Tinh Đôi cũng sẽ được hé lộ.

Ngoài những điều trên, một khám phá đáng kinh ngạc khác là bánh xe Mặt Trời bằng đồng. Nó có lịch sử hơn 3.000 năm, hình dáng tròn trịa, ở giữa có một vòng nhô lên.

