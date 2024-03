Thành phố phân cấp, sở ngành còn "ôm", địa phương gặp khó giải ngân vốn đầu tư công

Trao đổi thêm về việc Chủ tịch UBND TPHCM phân cấp, ủy quyền rồi nhưng một số sở ngành thì chưa thực hiện triệt để việc này, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng nêu cụ thể, đối với dự án thuộc nhóm C, hiện nay địa phương vẫn phải chờ sở ngành thành phố tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Sáng 26-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác của Thường trực UBND TPHCM có buổi làm việc tại UBND quận Phú Nhuận về duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 và giải quyết các kiến nghị của quận.

Vẫn còn tình trạng thích "ôm quyền"?

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng nêu cụ thể đối với dự án chuyển tiếp là dự án cải tạo, mở rộng đường Trương Quốc Dung có nhu cầu vốn khoảng 12 tỷ đồng, trong khi đó, thành phố bố trí vốn là 21 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vốn cho dự án này dư trong khi trên địa bàn quận còn nhiều dự án khác đang cần vốn, quận làm đề xuất điều hòa vốn nội bộ chủ đầu tư vốn dư sang các dự án nhóm C trên địa bàn quận. Tuy nhiên, khi vào quy trình đề nghị điều hòa vốn thì quy trình thực hiện thủ tục kéo dài. Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận tính toán phải mất 75 ngày vẫn chưa xong việc này.

Cụ thể, ngày 5-1-2024, quận có văn bản gửi Sở KH-ĐT TPHCM về việc xin điều hòa vốn nội bộ cho quận. Ngày 5-2-2024, Sở KH-ĐT TPHCM có tờ trình điều hòa vốn gửi UBND TPHCM; đến ngày 8-3-2024, UBND TPHCM có quyết định về điều chỉnh nguồn vốn.

Tuy nhiên, đến ngày 25-3-2024, quận Phú Nhuận chưa thể giải ngân do phải chờ nhập Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) để điều hành giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công.

Vì vậy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận kiến nghị, cần phân cấp, ủy quyền điều hòa vốn, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thực hiện điều hòa vốn nội bộ, rút ngắn thời gian nhập Tabmis.

Phân tích cụ thể, lãnh đạo UBND quận đề xuất, nếu điều hòa vốn giữa các địa phương thì TPHCM xem xét điều hòa vốn, còn điều hòa vốn trong nội bộ của địa phương đó thì phân cấp ủy quyền cho Sở KH-ĐT TPHCM, không cần bước trình UBND TPHCM. “Phân cấp như vậy thì sẽ phù hợp hơn, tiến độ triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công cũng nhanh hơn”, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nói.

Trao đổi thêm về việc Chủ tịch UBND TPHCM phân cấp, ủy quyền rồi nhưng một số sở ngành thì chưa thực hiện triệt để việc này, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nêu cụ thể, đối với dự án thuộc nhóm C, hiện nay địa phương vẫn phải chờ Sở Xây dựng TPHCM tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Do đó, quận Phú Nhuận kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo sở ngành thành phố hướng dẫn các quận, TP Thủ Đức thực hiện thống nhất theo hướng: UBND quận giao cơ quan chuyên môn thuộc quận thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách Thành phố do UBND các quận, TP Thủ Đức làm chủ đầu tư và trình Chủ tịch UBND quận, TP Thủ Đức phê duyệt theo thẩm quyền.

Các sở ngành đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Tài chính TPHCM khẩn trương đẩy nhanh việc nhập Tabmis để các địa phương điều hành giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phân cấp, ủy quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án nhóm C, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM khẩn trương làm việc với các địa phương đang vướng, trên tinh thần khẩn trương tháo gỡ theo hướng phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn của các quận và TP Thủ Đức, để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc nhóm C.

Đối với điều hòa vốn nội bộ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ngành khẩn trương rà soát, chủ động, linh hoạt giải quyết cho các địa phương theo hướng phân cấp, ủy quyền.

Thông tin thêm về nguồn vốn đầu tư công, TPHCM đang dư khoảng 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương rà soát, lập đề xuất chủ trương đầu tư để TPHCM xem xét, bố trí vốn.

Trong năm 2024, quận Phú Nhuận có 2 dự án trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện quận Phú Nhuận và Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận; 2 dự án trong giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gồm Trường Tiểu học Trung Nhất và sữa chữa cụm trường học; 20 dự án nhóm C và 1 dự án nhóm B chuyển tiếp từ năm 2023 đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư với tổng vốn dự kiến năm 2024 là khoảng 228 tỷ đồng. UBND quận Phú Nhuận kiến nghị UBND TPHCM, các sở ban ngành thành phố cân đối, bố trí vốn trong 6 tháng đầu năm 2024 để quận đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án nêu trên.

VĂN MINH