Thắt chặt quan hệ, hợp tác giữa Công an Hà Tĩnh với Công an TPHCM

Sáng 4-11, đoàn công tác của Công an TPHCM do Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ đã có chuyến thăm và làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh rất vui mừng khi được đón tiếp đoàn cán bộ chủ chốt Công an TPHCM đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã thông tin với đoàn về tình hình kinh tế- xã hội của Hà Tĩnh cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ, phối hợp của Công an TPHCM trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong suốt thời gian qua.

Đồng chí mong muốn thời gian tới Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác từ Công an TPHCM để Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đón tiếp chu đáo, cảm ơn những tình cảm nồng ấm mà Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho đoàn.

Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực công tác, đồng thời mong muốn mối quan hệ, phối hợp giữa Công an TPHCM và Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng gắn bó.

Dịp này, Công an TPHCM trao tặng Công an tỉnh Hà Tĩnh 100 triệu đồng.