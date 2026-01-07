Thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện tại Nha Trang

Chiều 7-1, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đã thống nhất chủ trương thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện và các trạm sạc tại khu vực Nha Trang.

Theo đó, các cơ quan chức năng đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện tại một số vị trí dọc bờ biển Nha Trang. Sau giai đoạn thí điểm, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét trước khi triển khai đồng loạt.

Trạm đổi pin xe máy điện dọc tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Hiện nay, 23 bãi giữ xe dọc tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang đã được lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện; đồng thời triển khai thi công các trạm sạc, chuẩn bị cho việc vận hành đồng bộ hạ tầng phục vụ phương tiện xanh trong thời gian tới. Các tủ đổi pin được bố trí tại những vị trí thuận lợi, tập trung ở các bãi giữ xe dọc bờ biển Nha Trang – khu vực có mật độ phương tiện và du khách cao.

Theo đơn vị triển khai, các dòng xe máy điện sử dụng hình thức đổi pin vẫn được trang bị đầy đủ tính năng tương tự phiên bản bán kèm pin. Điểm khác biệt nằm ở khoang chứa pin, được thiết kế hai ngăn, cho phép lắp một hoặc hai pin có thể tháo rời, thuận tiện cho việc thay thế nhanh tại các trạm đổi pin công cộng.

Mỗi pin có dung lượng 1,5kWh. Người sử dụng có thể lựa chọn thuê một hoặc hai pin tùy theo nhu cầu di chuyển. Mức phí thuê pin hiện nay là 200.000 đồng/pin/tháng; phí đổi pin 9.000 đồng/lần, đã bao gồm chi phí sạc điện. Với điều kiện tiêu chuẩn, mỗi pin sau khi đổi có thể giúp xe di chuyển tối đa khoảng 85km.

Tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang có mật độ phương tiện và du khách cao. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG