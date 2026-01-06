TPHCM cho lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và khu vực công cộng, đồng thời thu phí tạm thời việc sử dụng lòng đường, hè phố theo đúng quy định.

Sạc xe điện tại một chung cư thuộc phường Đông Hưng Thuận, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM được giao công bố tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, danh sách các tuyến đường đủ điều kiện và tổ chức triển khai theo hướng công khai, minh bạch, không hình thành độc quyền.

Sở Xây dựng phải làm rõ cơ chế quản lý, vận hành sau đầu tư; quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; kịp thời xử lý sự cố, bồi thường khi phát sinh. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra từng vị trí lắp đặt, chấn chỉnh vi phạm và yêu cầu tạm ngừng hoặc tháo dỡ khi không bảo đảm yêu cầu an toàn.

Công an TPHCM, Sở Công thương TPHCM, Tổng công ty Điện lực TPHCM và UBND cấp xã phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong khảo sát, thiết kế, lắp đặt, cấp điện và vận hành; đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

Doanh nghiệp tham gia phải bảo đảm an toàn trong thi công và khai thác; không quảng cáo trên tủ đổi pin; cam kết tự tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng khi có yêu cầu và không khiếu nại, đòi bồi thường.

Xe điện chở khách tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Ảnh: HẢI NGỌC

Trước đó, Sở Xây dựng cho biết đã tiếp nhận đề xuất của Công ty Great Wealth và V-Green về đầu tư hệ thống tủ đổi pin và trạm sạc xe máy điện. Mỗi doanh nghiệp cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin, dự kiến hoàn thành trong quý I-2026.

Theo đề xuất, Great Wealth đặt tủ đổi pin cạnh các cột đèn chiếu sáng, phục vụ nhiều hãng xe như Honda, Yadea, Yamaha, VinFast; trong khi V-Green hướng đến nhu cầu đổi pin của hơn 400.000 tài xế công nghệ và giao hàng. Mỗi tủ có từ 6–12 khay, công suất 6–12 kW.

THI HỒNG