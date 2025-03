Thí sinh có thể sử dụng tài khoản VNeID để đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Ban chỉ đạo phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 của Bộ GD-ĐT họp phiên đầu tiên

Tại phiên họp, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) cho biết, thực hiện công việc của Đề án 06, thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng và có hiệu quả lớn đối với xã hội.

Trong đó, với nhiệm vụ đăng ký thi tốt nghiệp THPT, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, thanh toán lệ phí xét tuyển, xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến... đã được thực hiện và thành công ngay từ năm đầu tiên (năm 2022). Mỗi năm có khoảng 1 triệu thí sinh tham gia.

Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm có khoảng 750.000 thí sinh cuối cấp thuộc diện chính sách không phải xin giấy xác nhận cư trú của địa phương để được hưởng chính sách ưu tiên trong việc xét tốt nghiệp, xét tuyển vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường đại học và dự bị đại học dành cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm nay, theo quy chế mới, thí sinh tự do được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến, việc này giúp tỷ lệ đăng ký trực tuyến có thể sẽ tiệm cận 100%. Ngoài việc đăng ký bằng tài khoản được cấp trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh có thể sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập (thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia) và thực hiện đăng ký, do đó gia tăng sự thuận tiện, an toàn cho thí sinh.

Về triển khai học bạ số, Bộ GD-ĐT đã thành lập ban chỉ đạo, đã hoàn thành giai đoạn 1 về triển khai mô hình thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Sau thí điểm giai đoạn 1, Bộ GD-ĐT đã xác định được mô hình kỹ thuật theo hướng cơ sở dữ liệu tập trung. Hiện nay, bộ đã hướng dẫn triển khai học bạ số đại trà cho cấp tiểu học và hướng dẫn triển khai thí điểm học bạ số cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên...

LÂM NGUYÊN