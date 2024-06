Thi tốt nghiệp THPT 2024: Vẫn lo gian lận bằng thiết bị công nghệ cao

Toàn cảnh hội nghị giáo dục ngày 20-6

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình kiểm tra thấy các địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc, như phòng để đồ dùng của thí sinh chưa bảo đảm khoảng cách yêu cầu là cách phòng thi tối thiểu 25m; một số phòng thi còn tiếp giáp với đường hoặc khu dân cư nên cần chú trọng tăng cường an ninh an toàn vòng ngoài; kỹ năng phát hiện thiết bị gian lận công nghệ cao một số nơi chưa thực sự nhuần nhuyễn.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết, một số quốc gia vẫn xảy ra tình trạng sử dụng AI để gian lận, nhưng dùng AI vẫn phải thông qua các thiết bị công nghệ. Do đó, giải pháp là cần bảo đảm phòng để đồ dùng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m; tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng ngừa gian lận thi cử cho lực lượng làm công tác thi; bảo đảm bảo mật cao nhất cho công tác in sao, vận chuyển đề thi.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an)

“Ngành công an bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; tập trung ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao; xử lý nghiêm các đối tượng cố tình lan truyền thông tin sai lệch về kỳ thi trên mạng, làm lộ lọt đề thi…”, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, thí sinh dự thi ở Quảng Ninh năm nay tăng 2.000 em, tăng 10%. Địa bàn tỉnh rộng, dài, trong đó có những điểm thi ở huyện đảo, 1 điểm thi ở huyện Cô Tô, 1 điểm thi ở huyện Vân Đồn. Tỉnh đã lựa chọn hơn 2.800 người làm công tác thi có kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất; 100% điểm thi có máy phát điện dự phòng, có hệ thống camera để bảo mật khâu đề thi; rà soát tất cả các nhà dân ở gần điểm thi, vận động ngắt wifi; tất cả các thí sinh khó khăn đều được hỗ trợ, bảo đảm không em nào phải bỏ thi vì khó khăn. Những huyện khó khăn đều đã đón thí sinh về tập trung, hỗ trợ kinh phí. Những ngày thi không cho các xe cồng kềnh lưu thông để bảo đảm an toàn giao thông.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, về gian lận thi bằng công nghệ cao, dù đã được tập huấn kỹ nhưng có thể có tình huống bất ngờ, tỉnh Quảng Ninh đề nghị ban chỉ đạo quốc gia, ngành công an cần hỗ trợ địa phương thêm về khâu này. Tỉnh cũng đề nghị ngành điện bảo đảm cung ứng điện đầy đủ trong những ngày thi.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh rất tập trung bảo đảm bảo mật cho đề thi ở tất cả các khâu; tổ chức cho học sinh ký cam kết không gian lận thi cử, không mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Quảng Bình quyết tâm không để xảy ra gian lận thi cử trên địa bàn

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng thông tin, tỉnh bố trí cho học sinh ở xa được ở trọ gần điểm thi. Với địa hình ở vùng miền núi khó khăn, tỉnh chú trọng phòng ngừa ở những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, kỳ thi năm nay TPHCM có hơn 90.000 thí sinh dự thi. Thành phố bố trí các điểm thi thuận lợi, có 1 xã đảo ở huyện Cần Giờ thì đã bố trí thí sinh vào đất liền dự thi cho thuận lợi. TPHCM chủ động phối hợp các sở ban ngành để chuẩn bị cho kỳ thi từ sớm, chú trọng khâu đề thi; thực hiện giao đề thi buổi sáng, nhận bài thi vào buổi chiều, không để đề thi và bài thi ở các điểm thi.

TPHCM kiến nghị, phần mềm chấm thi vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục hoàn thiện để cho kỳ thi năm sau, nhất là khi có số lượng thí sinh dự thi lên tới hàng trăm ngàn thí sinh nhưng vẫn còn khâu phải làm thủ công. Chế độ cho cán bộ thanh tra thi còn thấp. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, hiện nay, thù lao cán bộ coi thi, chấm thi lên tới 800.000-1.2000.000 đồng/người/ngày, nhưng với cán bộ thanh tra còn thấp nên cũng gây tâm tư, do đó kiến nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh tăng lên.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 nhấn mạnh, đây là kỳ thi lớn, có tính phức tạp, nhạy cảm cao, vì số lượng thí sinh dự thi lớn (hơn 1 triệu em), địa bàn rộng, quy mô toàn quốc, hàng trăm ngàn cán bộ cùng tham gia, tổ chức tập trung coi thi chỉ diễn ra trong 2 ngày. Kỳ thi được cả xã hội quan tâm, vì kết quả thi còn để xét tuyển đại học; để đánh giá chất lượng dạy và học của thí sinh suốt 12 năm, do đó áp lực là rất lớn.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị

Qua kiểm tra trực tiếp và báo cáo cho thấy, các địa phương đều chuẩn bị rất kỹ càng, chu đáo, cả hệ thống chính trị vào cuộc; chỉ đạo của Bộ GD-ĐT cũng chuẩn bị từ sớm từ xa, do đó đến thời điểm này khâu chuẩn bị rất thuận lợi. Có thể nói việc chuẩn bị kỳ thi đến nay rất chu đáo, bảo đảm thuận lợi cao nhất cho thí sinh.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi, tinh thần là càng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng bao nhiêu thì tổ chức càng thuận lợi bấy nhiêu; tuyệt đối không được chủ quan, dù kỳ thi diễn ra hàng năm, có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, nếu chủ quan, lơ là sẽ dễ dẫn đến sự cố, hệ lụy xấu.

Cùng với đó, bảo đảm thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi; tạo mọi điều kiện nhất để thí sinh dự thi, nhất là thí sinh ở vùng khó khăn; không được để bất kỳ thí sinh nào bỏ thi vì khó khăn; đặc biệt, cần dự phòng các tình huống bất khả kháng.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vấn đề bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong đó, bảo đảm an toàn từ in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi/bài thi; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng chống cháy nổ; an ninh trật tự; điện nước… Kỳ thi tốt nghiệp THPT có quy mô lớn, phức tạp nên khó tránh khỏi có sơ suất, tình huống bất thường, vấn đề là cần có tiên lượng trước, phương án dự phòng để sẵn sàng khi có tình huống phát sinh.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, dù là nhiệm vụ khó khăn, nhưng thầy cô sẽ làm tốt nếu tăng cường trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ. Những nơi có quy mô hội đồng thi lớn như Hà Nội, TPHCM thường có nguy cơ rủi ro lớn nhưng thực tiễn những năm qua cho thấy lại làm rất tốt, trong khi sơ suất, sai sót lại xảy ra ở những hội đồng thi nhỏ hơn. Do đó, các địa phương cần đặc biệt lưu ý để bảo đảm đúng quy chế thi.

Phương châm “4 đúng, 3 không” cũng được Thứ trưởng nhắc lại. Theo đó, “4 đúng” là đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng đủ quy trình, không được bỏ bất cứ một quy trình nào; đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường. “3 không” là không lơ là chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng áp lực quá mức”.

PHAN THẢO