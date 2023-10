Thị trường cuối năm, dự án sắp bàn giao lên ngôi

Thị trường sôi động, căn hộ vừa túi tiền thanh khoản tốt

Vào mỗi dịp cuối năm, thị trường bất động sản Việt Nam thường trở nên nhộn nhịp hơn bởi nhiều người có thói quen mua nhà như một phần thưởng dành cho bản thân sau một năm làm việc vất vả. Cuối năm cũng là dịp nhiều người lao động, kinh doanh tích lũy được một khoản tiền nhất định từ lợi nhuận kinh doanh hoặc tiền thưởng từ doanh nghiệp. Và đây cũng là dịp các chủ đầu tư bung hàng sôi động nhất kèm theo các chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng đến với dự án của mình.

Ghi nhận thị trường cho thấy cuối quý 3, đầu quý 4, nhiều dự án căn hộ đang được chào bán trên thị trường có sức hấp thụ khá tốt. Tại TPHCM, các chủ đầu tư như Nam Long, Masterise Homes, Phú Mỹ Hưng, Khang Điền… đang mở bán với sự quan tâm của khá đông khách hàng.

Đặc biệt, tại các khu vực vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, tình hình chuyển biến tích cực hơn hẳn so với hồi đầu năm. Phân khúc sản phẩm tại các thị trường này khá đa dạng, từ đất nền, nhà phố/biệt thự cho đến căn hộ. Các chủ đầu tư hoạt động sôi nổi nhất là Kim Oanh Group, Phú Đông, Thăng Long Real, Pi Group…

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, thời điểm này khách hàng mua bất động sản hầu hết đều có nhu cầu ở thực. Rất ít khách hàng là nhà đầu tư do nhiều nguyên nhân như tiếp cận vốn vay ngân hàng vẫn chưa thuận lợi, lượng hàng mua vào trước đây vẫn chưa đẩy ra được… Đây cũng là lý do chính giúp phân khúc căn hộ vừa túi tiền ghi nhận tính thanh khoản vượt trội so với căn hộ cao cấp, đất nền hay nhà phố.

Theo ông Tô Duy Chinh, Giám đốc Khối Kinh doanh của Kim Oanh Group, điểm chung của các khách hàng mua nhà lúc này là muốn tìm kiếm các dự án đã hoàn thiện pháp lý, chuẩn bị giao nhà, mức giá vừa tầm khả năng chi trả kèm theo chính sách hỗ trợ hấp dẫn từ chủ đầu tư.

“Căn nhà là một tài sản có giá trị rất lớn. Nhiều người tích cóp cả đời nhưng vẫn phải đi vay mới có thể mua được nên họ muốn tìm những dự án thực sự an toàn để tránh rơi vào tình huống “tiền mất tật mang”. Bởi thực tế, thời gian qua nhiều người mua nhà tại các dự án chưa đủ pháp lý đã chịu nhiều thiệt thòi vì chủ đầu tư chậm giao nhà hoặc không ra được sổ hồng sau khi bàn giao”, ông nói.

Thời cơ mua căn hộ chỉ từ 900 triệu liền kề AEON Mall

Theo các chuyên gia, hiện tại người mua nhà tại các dự án đang hoặc chuẩn bị bàn giao nhận được nhiều ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư. Bởi các dự án này hầu hết đã bước vào giai đoạn cuối, chủ đầu tư đang đẩy mạnh các chiến dịch bán hàng để sớm kết thúc dự án, dồn lực triển khai dự án mới trong năm tới. Thậm chí, một số chủ đầu tư sẵn sàng tặng vàng, chiết khấu trực tiếp từ 5-10% giá bán hay các chương trình rút thăm trúng thưởng giá trị hàng tỷ đồng để kích thích khách hàng chốt hợp đồng. Đơn cử tại dự án Legacy Prime, chủ đầu tư đang tung giỏ hàng cuối với khoảng 100 căn hộ có mức giá chỉ từ 900 triệu/căn kèm theo một loạt ưu đãi như khách hàng chỉ phải trả trước 99 triệu là có thể ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được trả góp hàng tháng chỉ khoảng 3,5 triệu.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được chủ đầu tư ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất trong 36 tháng, hưởng chính sách thuê lại căn hộ lên đến 216 triệu đồng trong 36 tháng (khách hàng nhận nhà để ở vẫn được hưởng 50% số tiền cam kết). Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói nội thất cao cấp lên đến 60 triệu đồng và tham gia chương trình khuyến mãi với cơ hội trúng nhà, xe ô tô... trị giá hàng tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Legacy Prime là dự án có mức giá lẫn chương trình ưu đãi khách hàng hấp dẫn bậc nhất hiện nay tại thị trường Bình Dương. Thế nhưng dự án vẫn tích hợp một loạt lợi thế lớn như quy hoạch bài bản với hơn 30 tiện ích nội khu, chất lượng xây dựng được bảo chứng bởi Tập đoàn Hòa Bình, Savista là đơn vị quản lý - vận hành. Đặc biệt, dự án đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị bàn giao nhà ngay trước Tết.

Ra bên ngoài, chỉ trong 5-10 phút, cư dân Legacy Prime còn dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện nghi như trung tâm thương mại AEON Mall, bệnh viện quốc tế Asia Columbia, trường học từ mẫu giáo đến đại học, chợ truyền thống, sân golf… Đặc biệt, dự án nằm trong khu vực có hàng loạt công trình hạ tầng lớn đang được triển khai như Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Thuận An - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, mở rộng quốc lộ 13, ĐT 743, ĐT 746… với tiềm năng phát triển vô cùng lớn.

Tất cả các yếu tố nói trên khiến giới kinh doanh bất động sản đánh giá Legacy Prime không chỉ phù hợp để an cư mà những người có tiền nhàn rỗi mua cho thuê, lướt sóng chờ giá tăng bán lại cũng rất hấp dẫn. Bởi thành phố Thuận An là nơi có nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động, nhu cầu nhà ở của chuyên gia, người lao động rất lớn. Khi các dự án hạ tầng nói trên đưa vào hoạt động thì giá trị căn hộ cũng như giá trị cho thuê sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.