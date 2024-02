Thiếu mưa, thủy điện lo thiếu nước như năm 2023

Hạ du sông Đà cạn trơ đáy hồi cuối năm 2023 để tranh thủ tích nước cho hồ thủy điện Hòa Bình, trước khi xả nước đợt 1 để cấp nước cho đồng bằng sông Hồng. Ảnh: HỒ HẠNH

Theo dữ liệu giám sát mực nước của các hồ chứa thủy điện ở miền Bắc gửi về Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cập nhật đến chiều 19-2, lưu lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang chỉ đạt gần 189m3/giây (trong khi đang phải xả 607m3/giây qua phát điện để cung cấp nước tưới cho hạ du); lưu lượng nước về hồ Lai Châu chỉ 56m3/giây; còn nước về hồ Thác Bà là 65m3/giây; lưu lượng về hồ Hòa Bình 282m3/giây (nhưng hồ này đang phải xả tới 1.385m3/giây - cập nhật vào lúc 17 giờ chiều 19-2, để cung cấp nước tưới đợt 2 cho hạ du và đồng bằng sông Hồng).

Cùng ngày, thông tin từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), từ đầu tháng 2 đến nay, ở miền Bắc, nhiều hồ thủy điện có lưu lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm (chỉ bằng 48-98% trung bình nhiều năm).



Trong khi đến nay, các hồ thủy điện ở miền Bắc thuộc hệ thống EVN đã hoàn thành đợt 1 xả nước xuống hạ du để sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, với mức 1,89 tỷ m3 nước thủy điện và hiện đang trong quá trình tăng xả để các địa phương lấy nước tưới đợt 2 (sẽ kết thúc vào 24 giờ ngày 21-2) với tổng mức xả theo cam kết của cả hai đợt là 3,5 tỷ m3.



Với tình hình dòng chảy xuống thấp và ít mưa như hiện nay ở miền Bắc, một số hồ chứa thủy điện có thể có nguy cơ thiếu nước phát điện nếu không có các phương án tiết kiệm nước, điện và kịp thời điều tiết giữa các miền hoặc giữa các loại hình nguồn cần huy động.



Vì vậy, theo đại diện Bộ Công thương, tại miền Bắc, thời gian tới sẽ tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, nhất là những hồ có mực nước thấp. Đồng thời, huy động tối đa có thể với các thủy điện ở miền Trung và miền Nam.



Bộ Công thương đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện. Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện cần bám sát tình hình thủy văn thực tế để linh hoạt, kịp thời điều tiết phụ tải, đảm bảo đáp ứng công suất đỉnh trên hệ thống điện của cả ba miền Bắc - Trung - Nam.



Bộ Công thương cũng đề nghị chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chủ động làm việc với đơn vị cung ứng than, đảm bảo đủ nguồn nhiên liệu than cho các nhà máy điện. Bên cạnh đó, đơn vị điều độ cũng cần tính toán phương án huy động ở mức cao nhất có thể đối với năng lượng tái tạo theo nguồn nhiên liệu sơ cấp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, không làm quá tải các phần tử trên hệ thống điện; trong trường hợp cần thiết sẽ huy động các nguồn chạy dầu để đáp ứng phụ tải.

VĂN PHÚC