Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng điều hành Công an TP Hà Nội

Chiều 1-3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bộ Công an cũng giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội điều hành Công an Thành phố.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang đã công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 25-2 của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Hải Trung đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và xây dựng lực lượng công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, điều hành Công an TP Hà Nội.

