Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nghỉ hưu từ ngày 1-6

Ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.