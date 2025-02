Thời điểm công an tiếp nhận hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe

Ngày 18-2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) cho biết, tin lan truyền cho rằng, ngày mai (19-2) là thời điểm lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe, là chưa chính xác. Việc chuyển nhiệm vụ giữa các cơ quan còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách.