Thời hạn các cuộc thanh tra được rút ngắn 1/3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Thanh tra (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với 443/445 đại biểu (ĐB) có mặt tán thành, chiếm 92,68 % tổng số ĐB.

Luật có vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung và cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm các hành vi như cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng nội dung; nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, lạm quyền; bao che, cố ý bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cố ý kết luận sai sự thật, không kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Các hành vi không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, chiếm đoạt, tiêu hủy, làm sai lệch tài liệu; tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận chưa được công khai… cũng bị nghiêm cấm.

Đáng lưu ý, thời hạn thanh tra được rút ngắn đáng kể. Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá 60 ngày (trước đây 90 ngày). Cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thanh tra tỉnh tiến hành không quá 45 ngày (trước đây 60 ngày). Cuộc thanh tra do Thanh tra Cơ yếu và các cơ quan thanh tra khác tiến hành không quá 30 ngày.

Quy định về thanh tra lại được chỉnh lý theo hướng chặt chẽ hơn. Các dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiến hành thanh tra lại được làm rõ với thời hiệu thanh tra lại là 2 năm kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo phối hợp trong xây dựng, thực hiện kế hoạch, xử lý chồng chéo, trùng lặp; cung cấp, trao đổi thông tin và sử dụng kết quả của nhau.

ANH PHƯƠNG