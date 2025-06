TPHCM: 168 phường, xã, đặc khu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sửa sang trụ sở, sẵn sàng cho ngày 1-7

Buổi thử nghiệm được kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở UBND TPHCM đến trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và 168 điểm cầu cấp xã mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy TPHCM, chủ trì tại điểm cầu chính ở trụ sở UBND TPHCM.

Công chức phường An Khánh vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản dưới sự hỗ trợ của công chức Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM

8 giờ sáng, công chức phường An Khánh bắt đầu vận hành thử nghiệm các nền tảng số dùng chung triển khai mô hình đơn vị hành chính 2 cấp. Phường tiếp nhận các văn bản từ Trung tâm Chuyển đổi số chuyển về, gồm: Hệ thống truyền hình trực tuyến, Hệ thống quản lý văn bản, Hệ thống phản ánh kiến nghị 1022 và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện thao tác tiếp nhận văn bản đến từ Trung tâm Chuyển đổi số chuyển về và ngược lại, ông Lâm Hữu Quốc Tiến, công chức dự kiến của Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khánh cho biết, sau 2 lần vận hành thử nghiệm, lần thứ 3 này, mọi thao tác ông đã thực hiện nhuần nhuyễn.

Bà Nguyễn Thị An Vy, công chức Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM được cử đến hỗ trợ phường An Khánh, cho biết, đến nay, đội ngũ cán bộ công chức dự kiến của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khánh đã thao tác trơn tru các quy trình.

Trụ sở phường An Khánh cũ thuộc TP Thủ Đức (sẽ là trụ sở phường An Khánh mới thuộc TPHCM) đang được sửa chữa để đưa vào sử dụng khi bộ máy mới chính thức được vận hành

Được biết, hiện chủ yếu triển khai vận hành thử nghiệm luồng công văn đi, đến, chưa thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Khi chạy chính thức, công chức Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ các Trung tâm Phục vụ hành chính công đến hết 31-7 để đảm bảo mọi hoạt động đều trơn tru.

Ghi nhận thêm tại trụ sở UBND phường An Khánh (TP Thủ Đức) - nơi đặt trụ sở phường An Khánh mới (sau sắp xếp các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú) - nơi đây đang được sửa sang để chuẩn bị vận hành chính thức vào ngày 1-7.

Phía cổng vào đang được thi công để gắn biển tên trụ sở mới. Khu vực đặt Trung tâm Phục vụ hành chính công đã gắn xong biển, các hạng mục còn lại đang gấp rút thi công để kịp hoàn thiện vào cuối tháng 6.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khánh đang được sửa chữa

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Nội vụ TP Thủ Đức (dự kiến được bố trí làm Chủ tịch UBND phường An Khánh) cho biết, các hạng mục thi công đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, theo tiến độ, đến ngày 28-6 phải hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị liên quan cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin, chuẩn bị các bước để bố trí cán bộ công chức vào làm việc, sẵn sàng đúng ngày 1-7 chỉ vận hành phục vụ người dân.

Dự kiến, phường An Khánh sẽ tổ chức khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công vào ngày 30-6.

Hiện tại, phường An Khánh bố trí 18 cán bộ (14 công chức và 4 cán bộ là người hoạt động không chuyên trách) làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đánh giá sự nhập cuộc rất tốt của cán bộ, công chức phường chuẩn bị cho bộ máy vận hành chính thức vào ngày 1-7, ông Nguyễn Thành Trung đề xuất TPHCM đảm bảo phần mềm, cổng thông tin để tạo sự thống nhất, đồng bộ; không để tắc nghẽn đường truyền để phục vụ người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khánh đã được gắn biển

Tại điểm cầu UBND TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì làm việc với 168 xã, phường, đặc khu về đánh giá kết quả triển khai vận hành thử nghiệm các nền tảng số. Đồng thời triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Trung ương, quyết định của địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức đảng, MTTQ thành phố, các xã, phường, đặc khu và quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Trước đó, ngày 12-6, TPHCM lần đầu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 102 phường, xã. Tiếp đó, ngày 22-6, thành phố thử nghiệm các nền tảng số dùng chung. Sau 2 lần này, nhiều kinh nghiệm được đúc kết, những vấn đề bất cập hoặc phát sinh được khắc phục.

THU HƯỜNG