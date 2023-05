Thời tiết dị thường, “mưa vàng” giải nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, kỷ lục nắng nóng đã xuất hiện tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7-5 với nền nhiệt độ lên tới 44,2oC - vượt mốc kỷ lục 44,1oC tại thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa - Thanh Hóa) vào ngày 6-5. Nhưng đến chiều 7-5 và 8-5, không khí lạnh bất ngờ tràn về, nhiều nơi xuất hiện mưa dông.