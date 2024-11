Thời tiết “quay xe”, Hà Nội khói bụi, khô nóng bất thường sau lập đông

Mặc dù đã lập đông gần một tuần, Hà Nội vẫn trải qua nắng nóng bất thường với nhiệt độ buổi trưa lên đến 31-32 độ C, không khí oi bức và ngột ngạt như mùa hè.

Ngoại thành Hà Nội thể hiện rõ nhất mức độ khói bụi và ô nhiễm những ngày gần đây. Ảnh: QUÝ NGUYỄN

Dự báo vào buổi trưa những ngày cuối tuần này, nhiệt độ Hà Nội có thể lên mức 32 độ C và trời chưa có dấu hiệu mưa. Bầu không khí ô nhiễm cùng cái nóng giữa tháng 11 dễ khiến người dân Thủ đô mệt mỏi, khó chịu, đặc biệt khi chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng 160 đơn vị, đạt mức cảnh báo đỏ (ảnh hưởng đến sức khỏe).

Hà Nội oi nóng buổi trưa, lâu trời không mưa. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo số liệu từ các trạm quan trắc của Sở TN-MT Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều khu vực của Hà Nội những ngày gần đây liên tục ở mức kém, đạt khoảng từ 101 đến 150 đơn vị, có nơi cao hơn.

Tình trạng này chủ yếu do lượng phương tiện giao thông đông đúc, khói bụi từ công trình xây dựng và tình trạng đốt rơm rạ lúc giao mùa từ các vùng ngoại ô gây ra.

Trong khi, các chuyên gia khí tượng và môi trường cho rằng, đợt ô nhiễm ở Hà Nội hiện nay được xem là đặc trưng trong giai đoạn giao mùa, khi thời tiết lạnh nhưng chưa đến mức rét và ít gió, làm giảm khả năng khuếch tán bụi trong không khí.

Hà Nội chiều 13-11. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo dự báo của các cơ quan dự báo thời tiết quốc tế, khoảng ngày 18-11, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta. Không khí lạnh không chỉ làm nền nhiệt ở Bắc bộ giảm (nhưng chưa đến mức rét đậm) mà còn mang đến lượng mưa nhỏ, giúp làm sạch không khí tạm thời, sau đó trời sẽ hanh khô, khói bụi trở lại.

Tuy nhiên theo báo cáo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 10-12, hoạt động của không khí lạnh tại Bắc bộ có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Trước đó, các cơ quan khí tượng nhận định, năm nay không khí lạnh đến sớm và mạnh hơn trung bình nhiều năm, nhưng theo dự báo mới này, tình hình không khí lạnh đã có dấu hiệu thay đổi.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 10-12, nhiệt độ trung bình ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (cùng kỳ) 1-1,5 độ C; khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ cũng cao hơn 0,5-1 độ C.

Đồng thời, tổng lượng mưa trong thời kỳ này tại Bắc bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%; khu vực Trung bộ phổ biến cao hơn 10-30%; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể, khu vực Trung bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung chủ yếu từ Quảng Bình đến Khánh Hòa). Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ vào cuối tháng 11 còn xuất hiện mưa rào và dông, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to, sang tháng 12 trên khu vực ít có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Với tình hình hanh khô và khói bụi kéo dài, ít mưa ở Bắc bộ, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh hô hấp và phụ nữ mang thai, hạn chế ra ngoài hoặc tập thể dục ngoài trời trong những thời điểm ô nhiễm nặng. Các chuyên gia cũng khuyên nên đóng kín cửa sổ, vệ sinh mũi họng sau khi ra ngoài và theo dõi chỉ số AQI trên các ứng dụng như VnAir hoặc trang web của các cơ quan môi trường. Người dân cũng nên cân nhắc các biện pháp giảm thiểu tác động của ô nhiễm, như trồng thêm cây xanh trong nhà hoặc sử dụng máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh chất lượng không khí kém.

PHÚC HẬU