Thời tiết thuận lợi trong ngày nghỉ Tết Dương lịch

Người dân du xuân trên phố Nguyễn Huệ (TPHCM). Ảnh minh họa

Tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Ban ngày, thời tiết nắng ấm, nhiệt độ 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ. Vào ban đêm, không mưa, nhiệt độ ở vùng núi và trung du 10-13 độ C, khu vực đồng bằng dao động 13-16 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ phía Bắc 23-26 độ C và phía Nam 27-30 độ C. Ban đêm, nhiệt độ giảm, dao động ở mức 16-24 độ C tùy khu vực.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều và đêm có thể xuất hiện mưa rào nhẹ, nhiệt độ ban ngày 25-28 độ C, ban đêm 17-20 độ C.

Nam bộ duy trì thời tiết nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ, nhiệt độ ban ngày 29-32 độ C, ban đêm 22-25 độ C.

Riêng tại Hà Nội, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày nắng với nhiệt độ 23-25 độ C, ban đêm trời không mưa, nhiệt độ 13-15 độ C.

Cơ quan khí tượng đánh giá, với hình thái thời tiết này, thời tiết tại miền Bắc, Bắc Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch và nghỉ ngơi trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

PHÚC VĂN