Chiều 3-7, tại xã Nhị Hà (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), Công ty cổ phần BOT Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Lễ thông hầm Núi Vung thuộc dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Hai mũi đào từ hướng Bắc và hướng Nam của nhánh trái hầm đã “hợp long” với độ chính xác tuyệt đối, dấu mốc quan trọng của hạng mục đường găng tiến độ, tiến tới đưa toàn dự án hoàn thành trước 30-4-2024.

Hầm Núi Vung có chiều dài 2,2km, được thi công theo phương pháp NATM của Áo, công nghệ này giúp thi công linh hoạt trong nhiều điều kiện địa chất và an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống.

Khu vực địa chất tại hầm Núi Vung được đánh giá là hầm xuyên núi có quy mô lớn và phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn của Tập đoàn Đèo Cả và đơn vị thi công trong thực hiện Dự án hầm Núi Vung; qua đó, đã đạt dấu mốc quan trọng trong đường găng tiến độ, đó là thông hầm để tiến tới hoàn thành toàn dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa (gần 5km), Ninh Thuận (63km), Bình Thuận (gần 12km), do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm nhà đầu tư. Đến nay, đoạn tuyến từ Km92+260 – Km134 do Đèo Cả thực hiện, khối lượng đạt khoảng 65%; đoạn Km54 – Km92+260 do Công ty 194 thực hiện, khối lượng đạt khoảng 55%. Dự kiến đến 30-4-2024 sẽ hoàn thành toàn tuyến.