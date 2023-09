Thu hút bác sĩ trẻ về cơ sở: Chính sách, giải pháp căn cơ hơn

Vui ít, lo nhiều!

Cuối năm 2022, Bệnh viện huyện Nhà Bè được khởi công xây dựng mới trên khu đất với diện tích 3ha, gồm 2 khối tòa nhà 4 tầng và 6 tầng, có quy mô 300 giường nội trú cùng các phòng khám, khu điều trị nội - ngoại trú, khu cận lâm sàng, 4 phòng mổ áp lực âm…, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. “Tiến độ xây dựng bệnh viện mới đã đạt trên 30% khối lượng, đến cuối năm hoàn thành 100% xây thô và đầu năm sau bắt đầu lắp đặt trang thiết bị.

Hiện bệnh viện có 256 y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, trong khi để chuẩn bị nguồn nhân lực cho bệnh viện mới, nhất là phát triển một số chuyên khoa sâu như chỉnh hình, ngoại tổng quát…, đơn vị cần 400 nhân lực”, BSCKII Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè, cho biết. Ông bày tỏ lo lắng bởi trong đợt tuyển dụng vừa qua, bệnh viện chỉ tuyển được một bác sĩ chuyên khoa mắt.

Do địa hình biệt lập, cách trở sông đò, ngành y tế huyện Cần Giờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của thành phố. Tuyến y tế cơ sở nơi đây được đầu tư bài bản từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị, giúp địa phương cơ bản đáp ứng công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. “Đặc biệt, ở xã đảo Thạnh An, từ khi xã có lưới điện quốc gia, trạm y tế được sửa chữa, bổ sung một số thiết bị y tế hiện đại, trong đó bộ máy chụp X-quang ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán toàn diện X-quang lồng ngực được xem như quý hơn kim cương”, BS Luân Thanh Trường, Trưởng Trạm y tế xã đảo Thạnh An, nói.

Theo BS Luân Thanh Trường, khi có bộ máy X-quang ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo, trạm đã khám chữa bệnh cho trên 1.500 trường hợp, trong đó có hàng chục ca nguy kịch được cấp cứu kịp thời tại chỗ. Nhưng điều BS Luân Thanh Trường băn khoăn là trong đợt tuyển dụng vừa qua của ngành y tế, không có bác sĩ nào xung phong về công tác ở xã đảo nên công tác khám chữa bệnh sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Thêm cơ chế, chính sách đặc thù

Nhu cầu tuyển mới của các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố lên tới 484 chỉ tiêu, tuy nhiên trong “Ngày hội việc làm” do Sở Y tế TPHCM tổ chức ngày 18-5 vừa qua, chỉ có 244/270 bác sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế đến ứng tuyển. Trong số 64 cơ sở y tế công lập tham gia tuyển dụng, có 51 cơ sở tuyển được bác sĩ theo đúng vị trí việc làm cần bổ sung. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tuyển được nhiều bác sĩ nhất (21 bác sĩ), tiếp đến là Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM (20 bác sĩ).

Có khá nhiều đơn vị “trắng tay”, chủ yếu là các đơn vị y tế ở quận vùng ven, huyện ngoại thành, do không có ứng viên đăng ký, như huyện Cần Giờ, Củ Chi, quận 4, quận 6, quận 11, quận Bình Tân. Đây là các quận, huyện đưa ra số chỉ tiêu khá lớn, từ 10-20 bác sĩ. Không tuyển được người, nhiều lãnh đạo đơn vị y tế trăn trở vì tiếp tục thiếu hụt bác sĩ, kéo theo việc không thể đầu tư trang thiết bị máy móc và việc chăm sóc sức khỏe người dân bị ảnh hưởng.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, một bộ phận bác sĩ trẻ vẫn cho rằng về quận, huyện làm bác sĩ phòng chống dịch hoặc về trạm y tế sẽ không nâng cao được trình độ nên chưa mặn mà ứng tuyển. Để tháo gỡ nút thắt này, Sở Y tế đã tham mưu thành phố có những chính sách để thu hút bác sĩ trẻ, nhất là ở những quận, huyện vùng xa, vùng sâu. Bên cạnh đó, để bác sĩ trẻ về các huyện ngoại thành công tác, ngoài chế độ, chính sách chung của thành phố, địa phương còn hỗ trợ thêm thu nhập, nhà ở công vụ miễn phí, đồng thời tạo điều kiện cho đi học sau đại học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cũng cho biết, ngành tiếp tục tham mưu cho thành phố các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở, trong đó đẩy nhanh khởi công dự án xây mới Bệnh viện quận Tân Bình, đầu tư trang thiết bị hiện đại cho trạm y tế; đồng thời kiến nghị các cấp có chính sách về chế độ thăng tiến, lương bổng, môi trường làm việc..., nhằm đảm bảo cho bác sĩ yên tâm cống hiến lâu dài.