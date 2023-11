Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 5.600 tỷ đồng

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.600 tỷ đồng, đạt 76,45% dự toán; kinh tế phát triển khá so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trên 3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,95%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 13,24%. Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi và phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9-2023 tăng 7,6% so với tháng trước, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ tháng 9 so với tháng trước và cùng kỳ tăng lần lượt 5,4% và 17,2%, lũy kế chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng đầu năm 2023 ước tăng 4,2% so cùng kỳ.

Bên cạnh tín hiệu khả quan từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch cũng tiếp tục tăng. Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, năng lực sản xuất công nghiệp gia tăng tạo ra nguồn cung hàng hóa và nguyên liệu khá dồi dào đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, miễn giảm thuế, hỗ trợ thuê nhà cho người lao động… từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giúp các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chuyển biến tích cực, khởi sắc.