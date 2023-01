Thủ phủ hoa mai miền Trung đạt doanh thu trên 174 tỷ đồng

Ngày 27-1, ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), cho biết, mặc dù ảnh hưởng bởi những đợt thiên tai bất thường cuối năm, song tổng doanh thu vụ hoa mai tết ở toàn địa phương vẫn đạt bội thu, trên 174 tỷ đồng.

Thị xã An Nhơn được xem là thủ phủ hoa mai vàng của miền Trung, với trên 10.000 người dân ở hơn 5 xã, phường tham gia trồng mai, với tổng số gần 3 triệu chậu mai cảnh.

Năm nay, sản lượng hoa mai bán ra tuy thấp hơn so với những năm trước, nhưng giá cả cao hơn, bình quân mỗi chậu hoa mai tết có giá từ 500.000 - 2 triệu đồng. Nhiều chậu hoa mai cảnh có dáng thế đẹp, hoa nở đều, nhiều năm tuổi có giá lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Riêng tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) có khoảng 1.600 hộ dân trồng hoa mai, doanh thu vụ tết vừa rồi ước đạt 65 tỷ đồng.

Tương tự, tại các làng hoa cúc lớn ở huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) người dân nỗ lực vượt khó qua giai đoạn thiên tai cuối năm, đạt doanh thu khá cao. Như tại làng hoa Bình Lâm (huyện Tuy Phước) đạt doanh thu 6 tỷ đồng; làng hoa các xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước), phường Bình Định (thị xã An Nhơn) đạt doanh thu khoảng 20 tỷ đồng…