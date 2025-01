Thủ tướng chỉ đạo chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài

Công điện nêu rõ, những ngày qua, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số tỉnh Trung Trung bộ. Một số nơi thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra rét hại, vùng núi cao đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và các hoạt động chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, không khí lạnh có thể tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ; Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc bộ rét hại; Trung Trung bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C (có khả năng xảy ra băng giá, sương muối).

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người dân, đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động theo dõi sát tình hình và dự báo thời tiết; tuyên truyền, vận động, phổ biến cho người dân các phương pháp, kỹ năng phòng, chống rét an toàn, hiệu quả, đặc biệt chú ý chống rét và các diễn biến thời tiết khắc nghiệt khác cho người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế... (không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người); phòng, chống cháy nổ khi sưởi ấm.

Đồng thời, các địa phương kịp thời cung cấp thuốc men, khám chữa bệnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân ốm vì rét mà không tiếp cận được dịch vụ y tế và chữa trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, có sương muối, các địa phương cần hướng dẫn nông dân có biện pháp chống rét cho các diện tích mạ xuân, không gieo trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ xuống thấp; không chăn thả, không cho trâu, bò cày bừa khi xảy ra rét đậm, rét hại...

Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm sức khỏe cho người, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản và cây trồng; kịp thời hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, gia đình chính sách để gia cố, che chắn chuồng trại, ao giống, vườn cây giống...

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng thiệt hại về người và cây trồng, vật nuôi bị chết nhiều do chủ quan, lơ là, không thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống đói, rét (nhất là rét đậm, rét hại), dịch bệnh cho người dân và cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng; chỉ đạo các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết.

Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi ấm trong phòng kín; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

LÂM NGUYÊN