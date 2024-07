Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng

Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, sáng 13-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến viếng và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Quân khu 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, sáng 13-7

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình triển khai dự án Thành phần 2 cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (trục ngang), trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên và tặng quà các công nhân, kỹ sư đang thi công tại nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) và Nút giao quốc lộ 61C (tỉnh Hậu Giang).

Thủ tướng hỏi thăm và động viên đội ngũ công nhân đang thi công tuyến cao tốc trên địa bàn TP Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tặng quà đến công nhân đang thi công tuyến cao tốc trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2km, có 18 nút giao (trung bình 10km/nút), 133 cầu dài gần 28km; quy mô phân kỳ 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; tiến độ dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần và giao UBND các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ làm cơ quan chủ quản. Dự án được áp dụng một số cơ chế đặc thù, gồm: Cơ chế chỉ định thầu, cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai dự án

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ, có chiều dài dự án 37,42km, tổng vốn đầu tư hơn 9.725 tỷ đồng. Đến nay, số hộ đã bàn giao mặt bằng là 993/1.015 hộ, khoảng 238,80/240,04ha, đạt 99,48%.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự án có 5 gói thầu xây lắp (4 gói thầu thi công xây lắp và 1 gói thầu thi công xây lắp hệ thống an toàn giao thông). Hiện nay đã triển khai thi công đồng loạt 4 gói thầu xây lắp, tiến độ thực hiện đang chậm so với kế hoạch, do thiếu nguồn vật liệu cát san lấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi và động viên các công nhân đang thi công trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Song, tình hình thiếu cát san lấp đường cao tốc của TP Cần Thơ đến nay cơ bản đã được tháo gỡ xong. Cụ thể, nhu cầu cát san lấp của dự án khoảng 7 triệu m³ cát. An Giang đã hỗ trợ 1 mỏ cát có trữ lượng khoảng 2,3 triệu m³; tỉnh Tiền Giang đã xác định được 3 mỏ cát, tổng trữ lượng khoảng 4,7 triệu m³ để ưu tiên cho TP Cần Thơ. Hiện TP Cần Thơ chỉ chờ tỉnh Tiền Giang thực hiện các thủ tục khai thác và công bố giá cát.

Chiều 13-7, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương có liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL.

VĨNH TƯỜNG