Ngày 20-8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành công điện số 81/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh và tháng cao điểm học sinh đến trường

Công điện nêu rõ, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, đồng thời bắt đầu tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thủ tướng đề nghị lực lượng công an tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Bộ Công an phối hợp với Bộ GD-ĐT tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học theo thẩm quyền; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh THPT, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện (thông tin kịp thời cho nhà trường về các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức giáo dục, nhắc nhở, xử lý phù hợp).

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Khẩn trương xử lý các "điểm đen" về tai nạn giao thông mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, công trình có hoạt động thi công; ưu tiên lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ.

Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9"; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền, vận động các gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên, nhất là học sinh không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và chưa đủ kỹ năng tham gia giao thông.

Các địa phương chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn địa phương. Kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển đưa, đón học sinh.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

PHAN THẢO