Thừa Thiên - Huế: Khám xét 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Chiều 13-2, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan chức năng thực hiện khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế tại số 332 đường Điện Biên Phủ, TP Huế.

"Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám xét, thu thập tài liệu chứng cứ có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cơ quan chức năng đang thực hiện các bước theo quy định của pháp luật", nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết.

Theo ghi nhận, đến 16 giờ 30 phút chiều 13-2, tại trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên-Huế có hàng chục cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục làm nhiệm vụ bên trong Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Việc hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng bị tạm dừng và các phương tiện đến đăng kiểm được công an hướng dẫn quay về vào chiều cùng ngày.

Ngoài việc khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75-01S (đóng tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế), cơ quan chức năng còn tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75-02S (đóng tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

Theo cơ quan điều tra, 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75-01S và 75-02S bị khám xét có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới. Hành vi vi phạm này đã diễn ra trong thời gian dài.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên -Huế cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không đúng các quy định về an toàn giao thông nhưng vẫn được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên-Huế cho đăng kiểm.

Khám xét đồng loạt tại 2 Trung tâm Đăng kiểm 75.01S và 75.0S2, cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, sổ sách liên quan đến dấu hiệu sai phạm.

Qua điều tra bước đầu, những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên-Huế diễn ra trong thời gian từ năm 2019 đến đầu năm 2023.

Hai Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên-Huế trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên-Huế, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.