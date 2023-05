Ngày 12-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khánh thành dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”.

Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật thí điểm thực hiện tại Thừa Thiên Huế do Chính phủ Nhật Bản tài trợ nhằm bảo vệ an toàn di tích lịch sử cố đô Huế và hạn chế tình trạng lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại cho lưu vực sông Hương với 3 mục tiêu: Giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững thông qua việc thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp; Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên lưu vực sông Hương, góp phần phát triển toàn diện hệ thống thông tin phòng chống thiên tai; Xây dựng mô hình thí điểm về vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả nhằm nghiên cứu nhân rộng đến các lưu vực sông khác.

Dự án có kinh phí thực hiện 18,2 triệu USD; trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản 16,65 triệu USD, phần còn lại là nguồn vốn Trung ương.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, hiện các khối lượng chính của dự án đã hoàn thành, về cơ bản đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ theo thỏa thuận viện trợ và văn kiện đã được phê duyệt. Hệ thống trang thiết bị hình thành từ dự án đã được nghiệm thu và bàn giao cho các đơn vị thụ hưởng quản lý, sử dụng vào tháng 12-2022.

Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu kết quả hoàn thành dự án, áp dụng công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong việc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai nói chung và việc vận hành liên hồ chứa nói riêng. Đây là sự kiện quan trọng góp phần tô đậm thêm tình hữu nghị hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và giữa Bộ NN&PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tổ chức Jica nói riêng nhân dịp kỷ niệm 50 năm (1973-2023) thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam.