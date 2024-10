Thừa Thiên Huế: Mưa lớn gây ngập úng và sạt lở bờ biển

Sáng 21-10, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở khu đô thị mới An Vân Dương bị ngập. Người dân sống trong các khu chung cư phải di chuyển ôtô lên quảng trường của Trung tâm hành chính để tránh ngập.

Tại khu vực bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế, do mưa to cùng sóng lớn trong những ngày qua đã làm bờ biển tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào đất liền.

Trong đó, tại bãi tắm giáp phường Thuận An, huyện Phú Vang, sạt lở dài 300m biển ăn sâu vào 30-40m; đoạn từ Tân An đến Xuân An, sạt lở dài 1,4 km, ăn sâu vào đất liền 20-30m; đoạn giáp xã Phú Hải, sạt lở dài 180m, ăn vào đất liền 20-30m.

Riêng khu vực bờ biển từ Tân An đến Xuân An là vùng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 860 hộ dân với 4.087 nhân khẩu, gây nguy cơ mất chỗ ở, ảnh hưởng đến sản xuất. Ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, từ nhiều năm nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Phú Thuận đã được đầu tư xây dựng hơn 2,47km kè biển (kè bờ) và 0,55km kè ngầm với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, còn 1,9km chưa được đầu tư và đang tiếp tục sạt lở trong mùa mưa bão.

Bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục sạt lở ăn sâu vào đất liền

Cùng ngày, theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại địa phương này sẽ có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm, mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ ngày 21 đến 23-10.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà...

VĂN THẮNG