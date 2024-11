Thừa Thiên Huế: Mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn, các hồ chứa không còn khả năng cắt lũ

Các hồ thủy điện, thủy lợi tại Thừa Thiên Huế hiện không còn khả năng cắt lũ khi thượng nguồn xảy ra mưa lớn kéo dài

Video: Mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn, các hồ chứa không còn khả năng cắt lũ đã gây ngập lụt trở lại tại Thừa Thiên Huế

Tại huyện Quảng Điền, nhiều tuyến đường ngập sâu, ô tô gầm cao mới có thể di chuyển được. Muốn về thị trấn Sịa, người dân phải đi vòng từ cầu Tứ Phú về xã Quảng Vinh. Các xã vùng thấp trũng, như Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước…, nước vẫn còn rất cao.

Đến 15 giờ ngày 26-11, lũ trên sông Hương, sông Bồ đều vượt báo động 2 và đang lên nhanh khiến các tuyến Tỉnh lộ 1, 3, 4, 8A... ngập sâu cục bộ, Sở GTVT đã triển khai dựng rào chắn cấm phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, Tỉnh lộ 14B tại địa bàn xã Hương Phú, huyện Nam Đông nối với cao tốc La Sơn – Túy Loan hiện không lưu thông được do sạt lở mái taluy với chiều dài 10m, đất đá rơi xuống mặt đường bên dưới, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư đường cao tốc La Sơn – Tuý Loan) cho biết, mưa lớn khiến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng xảy ra 5 điểm sạt trượt taluy, ảnh hưởng giao thông tuyến đường này.



Chiều 26-11, người dân vùng thấp trũng ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế phải dùng thuyền đi lại trên đường ngập lụt

Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện Nam Đông đang điều hòa, hướng dẫn giao thông đoạn đường dẫn từ Km 13+250 La Sơn - Túy Loan xuống tỉnh lộ 14B. Đồng thời, lực lượng chức năng và cơ quan quản lý đã rào chắn cấm người và phương tiện.

Vào lúc 15 giờ ngày 26-11, Công an xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1990 ở Quảng An) bị sốt xuất huyết tình trạng nguy cơ đột quỵ, nếu không cứu kịp thời có thể nguy cơ đến tính mạng.

Công an xã báo cáo chính quyền địa phương và sử dụng cano của Công an xã Quảng An, đưa mẹ con chị Nhàn đến cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2. Hiện tại, chị Nhàn đã được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch.

Lực lượng chức năng sử dụng cano kịp thời đưa mẹ con chị Nhàn đến cấp cứu tại bệnh viện

Ngày 26-11, hàng ngàn học sinh ở vùng thấp trũng tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Thuỷ tiếp tục nghỉ học vì ngập lụt. Tỉnh Thừa Thiên Huế di dời 206 hộ/577 khẩu, sinh sống ở vùng nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn.

VĂN THẮNG