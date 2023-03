“Thuận thiên” tạo sinh kế cho người dân miền Tây - Bài 4: Thay đổi tư duy, tạo đột phá phát triển

“13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL có 4 vùng sinh thái là Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau và các tỉnh duyên hải. Mỗi tiểu vùng sinh thái là một thực thể kinh tế, không gian liên kết giờ không phải giới hạn theo không gian hành chính nữa. Tư duy chúng ta phải vượt ra tầm không gian lớn hơn…”, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh đến sự cần thiết của liên kết vùng ĐBSCL trong thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Miền Tây cần kết nối chặt hơn với TPHCM

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, khi không gian kinh tế mở ra thì quy mô sản xuất theo đó mở ra; từ đó chúng ta sẽ đa dạng ngành nghề, đa hoạt động trên không gian kinh tế đó. Đồng quan điểm, GS-TS Võ Tòng Xuân nhận định, Nghị quyết 120 của Chính phủ rất kịp thời, đã giúp ĐBSCL chủ động thích ứng với thời tiết ngày càng cực đoan hơn.

“Tôi rất tâm đắc về việc chuyển dịch giảm bớt diện tích đất trồng lúa nhiều vụ/năm. Vùng mặn ven biển đã có bước chuyển khá ấn tượng khi đã có khoảng 200.000ha sản xuất theo mô hình lúa - tôm. Mùa mưa thì trồng lúa, hết mưa thì nuôi tôm. Cần chuyển đổi mạnh hơn”, GS-TS Võ Tòng Xuân chia sẻ và đề nghị các địa phương cần có chính sách để đẩy nhanh quá trình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất nông nghiệp. Trong đó, ĐBSCL cần liên kết chặt hơn nữa với TPHCM để tạo đầu ra thông thoáng hơn cho nông sản.

Nghị quyết 120 đã thực sự mang đến một luồng gió mới cho ĐBSCL. Ngoài xác định xoay trục sản xuất nông nghiệp tập trung theo thứ tự ưu tiên là thủy sản, cây ăn trái, lúa, nhiều nguồn lực đã đầu tư cho ĐBSCL ứng phó với các vấn đề do tác động của BĐKH gây ra. Cụ thể, Chính phủ đã bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để xử lý khoảng 120km bờ biển và một số khu vực ven sông bị sạt lở; tập trung cải tạo và đầu tư mới hệ thống thủy lợi cho vùng trồng lúa, vùng nuôi tôm. Nguồn lực đầu tư cho thủy lợi đã kết hợp giữa giải pháp cứng và mềm: chỗ nào đủ ngọt thì trồng lúa, vùng nước lợ mặn thì nuôi trồng thủy sản. Đã có ít nhất 300.000ha đất nông nghiệp được chủ động nguồn nước từ các công trình thủy lợi đã được đầu tư.

Theo Bộ KH-ĐT, trong giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các dự án vùng ĐBSCL dự kiến đạt khoảng 266.000 tỷ đồng, tăng 20% so với giai đoạn 2016-2020. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương là khoảng 162.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương là khoảng 82.000 tỷ đồng; nguồn vốn nước ngoài (ODA) là 22.000 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua Bộ GTVT, Bộ NN-PTNT... để triển khai các công trình, dự án ở vùng ĐBSCL đạt khoảng 121.000 tỷ đồng… Với số vốn được bố trí như trên, đã và đang góp phần vào hoàn thành một số công trình trọng điểm như: thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau; các tuyến đường giao thông có tính chất liên kết vùng và một số tuyến quốc lộ trong vùng như: quốc lộ 30, 53, 57; đường băng số 2 sân bay Phú Quốc; cầu Rạch Miễu 2; cầu Mỹ Thuận 2; cầu Đại Ngãi; tuyến Mỹ An - Cao Lãnh; tuyến An Hữu - Cao Lãnh; tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…