Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, diễn ra chiều 15-8 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Tâm điểm của sự kiện là chuỗi 3 hoạt động, gồm: Triển lãm “Hành trình sáng tạo - khát vọng vươn mình”, Diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động” và Lễ trao giải “Doanh nghiệp vì người lao động năm 2025”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động”, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết, "Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025" được tổ chức quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến của hàng chục triệu đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước.

Đây cũng là hành động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể hiện quyết tâm của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn đồng hành cùng cả nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trên 8% năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 -2030.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động” là không gian để chính người lao động, nhà khoa học, nhà quản lý… chia sẻ thông tin, giải pháp, ý tưởng và hiến kế, góp phần tháo gỡ rào cản, đổi mới tư duy quản trị, phát huy được tối đa tiềm năng sáng tạo của người lao động Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số.

“Diễn đàn mang đến những câu chuyện đời thực - giản dị mà giàu cảm hứng”, đồng chí Nguyễn Đình Khang chia sẻ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì diễn đàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Nhiều sáng kiến từ những người bình dị

Tại diễn đàn, nhiều cá nhân điển hình đã chia sẻ những sáng kiến có giá trị và độc đáo.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ly, 27 tuổi, công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam chia sẻ quá trình sáng kiến phần mềm giám sát bằng AI camera để phát hiện sản phẩm lỗi, giúp kiểm tra nhanh và chính xác gấp nhiều lần mắt thường, cắt giảm 12 lao động thủ công và tiết kiệm khoảng 1,8 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Từ một nữ công nhân không rành về AI, chị Ly vượt qua nhiều rào cản để hiện thực hóa dự án, minh chứng cho sức mạnh sáng tạo và ý chí kiên trì trong sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ly chia sẻ tại diễn đàn

Chị Bạch Lê Ngọc Châu, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, rời quê nghèo An Giang đến Bình Dương (nay là TPHCM) lập nghiệp, từ vị trí sản xuất được thăng lên bộ phận kỹ thuật.

Với mong muốn nâng cao tỷ lệ hàng đạt và tiết kiệm thời gian, chị nghiên cứu nguyên liệu mới và kiên trì thuyết phục áp dụng, cùng đồng nghiệp tạo ra 5 sáng kiến mang lại lợi ích 350 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Chị đã đề nghị chủ sử dụng lao động tạo môi trường và lắng nghe ý kiến sáng tạo của công nhân dù là nhỏ nhất, đồng thời tạo điều kiện học tập để khơi dậy tư duy sáng tạo của người lao động.

Chị Châu nêu ý tưởng, cần đưa vào thỏa ước lao động tập thể về việc công nhân được hưởng một tỷ lệ làm lợi để khích lệ đam mê sáng tạo.

Động lực cho đổi mới sáng tạo

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - bày tỏ vui mừng khi cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, chiều 15-8

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động đã trở thành động lực mạnh mẽ cho đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Từ phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” đến các chương trình tiêu biểu như “75.000 sáng kiến - vượt khó, phát triển” và “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, hàng triệu sáng kiến, công trình, giải pháp kỹ thuật đã ra đời, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Đỗ Văn Chiến tham quan Triển lãm “Hành trình sáng tạo - khát vọng vươn mình”, chiều 15-8

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, trước khi dự diễn đàn, đã trực tiếp tham quan không gian sáng tạo với 80 gian hàng trưng bày những công trình, sản phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hàng ngàn sáng kiến trên cả nước.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá, đó là minh chứng sinh động cho trí tuệ và khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân Việt Nam.

"Đây là kết tinh từ quá trình quan sát, trải nghiệm thực tiễn nơi công xưởng, nhà máy, dây chuyền sản xuất của những con người bình dị nhưng với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý chí vươn lên, khát vọng đổi mới, làm mới từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất, đang từng ngày âm thầm góp phần làm nên diện mạo mới cho đất nước", đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định.

PHÚC HẬU