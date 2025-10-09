VCCI: Cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng tạo gánh nặng lớn cho ngành nông, lâm, thủy sản

Sáng 9-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với 8 hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp tổ chức hội thảo “Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản”.

Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt là trong cách áp dụng quy định thuế đối với các sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI cho biết, doanh nghiệp nông - lâm - thủy sản hiện gặp nhiều khó khăn liên quan đến thuế GTGT, bao gồm: Gánh nặng vốn lưu động do cơ chế nộp trước hoàn sau, khó khăn trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến từng hộ nông dân, bất cập trong phân biệt hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế, gian lận hóa đơn gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp làm ăn chân chính và bất cập trong xử phạt hành chính và quy định hoàn thuế.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, trình bày tại hội thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam bày tỏ lo ngại về việc chuyển mặt hàng gạo từ diện không chịu thuế sang chịu thuế GTGT 5% theo quy định mới. Phải chờ nguồn vốn hoàn thuế GTGT và quy trình hoàn thuế kéo dài, trong khi nguồn vốn lưu động bị hạn chế, doanh nghiệp bị giảm hiệu quả xuất khẩu, kinh doanh gạo trong vụ thu hoạch hiện hành, làm biến động giá lúa gạo trong nước.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam phản ánh tình trạng một số địa phương vẫn áp thuế suất 5% đối với nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, dù Luật GTGT đã quy định rõ đây là đối tượng không chịu thuế. Việc áp sai thuế suất khiến chi phí sản xuất tăng, đẩy giá thành sản phẩm nội địa cao hơn so với hàng nhập khẩu, ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi khi chi phí thức ăn chiếm tới 70% giá thành sản phẩm chăn nuôi.

Tại hội thảo, các hiệp hội ngành hàng kiến nghị đưa các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến (bao gồm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) trở lại diện không phải kê khai, tính thuế; đồng thời đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục hoàn thuế, ban hành hướng dẫn chi tiết, thống nhất để đảm bảo thực hiện đồng bộ tại các địa phương, tránh tình trạng “mỗi nơi một kiểu”.

HÀ NGUYỄN