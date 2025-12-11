Rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Sáng 11-12, Quốc hội đã thông qua hàng loạt luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn quy định có quy hoạch chung thành phố, là quy hoạch không gian lãnh thổ làm cơ sở triển khai các bước quy hoạch cụ thể (phân khu - chi tiết), đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn.

Luật quy định Thủ đô Hà Nội và TPHCM là đô thị loại đặc biệt.

Trước đó, có ý kiến đại biểu đề nghị nghiên cứu hợp nhất Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung của các thành phố thành một bản quy hoạch duy nhất. Đối với Thủ đô Hà Nội và TPHCM, thực hiện theo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Báo cáo giải trình, Chính phủ nêu rõ, trong thời gian tới, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá kinh nghiệm thực tiễn trong công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô Hà Nội và TPHCM để có thêm cơ sở thực tiễn, luận cứ, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét về khả năng nhân rộng trên toàn quốc, theo lộ trình, thời điểm phù hợp.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Các đại biểu tham dự tại hội trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội cũng thông qua Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Luật quy định, hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược phải được quản lý chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; không để thất thoát, lãng phí; chủ động đáp ứng kịp thời mục tiêu, yêu cầu của dự trữ quốc gia.

Luật quy định về dự trữ chiến lược đối với tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản quan trọng và tài nguyên số, trong đó hàng dự trữ chiến lược được quy định là vật tư, thiết bị, hàng hóa; tài nguyên; khoáng sản chiến lược, quan trọng; năng lượng quốc gia; sản phẩm công nghệ cao do Nhà nước quản lý.

Về xã hội hóa dự trữ quốc gia, luật quy định đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự trữ chiến lược được ưu đãi về thuế, tín dụng và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Luật không quy định dự trữ ngoại tệ, vì đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Luật Thuế GTGT mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2025, nhưng ngay sau khi Luật Thuế GTGT có hiệu lực, Chính phủ đã nhận được nhiều kiến nghị, phản ánh của các Hiệp hội và doanh nghiệp về vướng mắc của chính sách thuế GTGT đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và điều kiện hoàn thuế GTGT.

Vì vậy, để giải quyết các vướng mắc bất cập từ thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” do nguyên nhân từ quy định pháp luật, trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đang chịu hậu quả của thiên tai, bão lũ cần sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp thì cần thiết phải sửa đổi ngay một số quy định của Luật Thuế GTGT.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

PHAN THẢO