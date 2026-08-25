Hoàn thiện quy định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tinh thần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, hiện diện ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và địa bàn, ngày càng mở rộng vai trò và đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp hết sức quan trọng trong việc mở rộng năng lực sản xuất, huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, thu nhập và sinh kế cho gần 6,5 triệu người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: LƯU THỦY

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy đông nhưng chưa mạnh; năng động nhưng năng lực quản trị và sức chống chịu còn hạn chế; chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị và vươn ra thị trường quốc tế...

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính và thực thi chính sách ở một số nơi vẫn là điểm nghẽn đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc tiếp cận vốn, đất đai và các nguồn lực phát triển còn khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LƯU THỦY

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát và loại bỏ các quy định chồng chéo không cần thiết; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nhằm góp phần giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai. Đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, đùn đẩy và né tránh trách nhiệm.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; đồng thời tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tinh thần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: LƯU THỦY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khẳng định, hơn 20 năm qua, cùng với tiến trình đổi mới và hội nhập, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam không ngừng phát triển, năng động, sáng tạo và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Thân cho biết sẽ chuyển mạnh từ “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “kiến tạo năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh dài hạn”, song song với xây dựng hiệp hội mạnh về chất lượng, mở rộng và nâng tầm quan hệ đối tác trong nước và quốc tế; xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất đến ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

LƯU THỦY