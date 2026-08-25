Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Cổ phiếu Tập đoàn Lộc Trời bị hủy giao dịch sau 9 năm niêm yết

SGGPO

Toàn bộ 100.741.465 cổ phiếu LTG của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ hôm nay, 25-8.

Cổ phiếu Tập đoàn Lộc trời chính thức bị hủy đăng ký giao dịch
Cổ phiếu Tập đoàn Lộc trời chính thức bị hủy đăng ký giao dịch

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng giá trị số cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch theo mệnh giá là hơn 1.007,4 tỷ đồng.

LTG bị hủy đăng ký giao dịch sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán vào ngày 11-8.

Như vậy, sau khoảng 9 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên 24-7-2017, cổ phiếu LTG chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Trước đó, cổ phiếu LTG bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26-6 do doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

Đến thời điểm bị hủy tư cách công ty đại chúng, LTG vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025, cùng báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

cổ phiếu LTG Lộc Trời giao dịch đăng ký giao dịch công ty đại chúng UPCoM báo cáo tài chính Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn