Thưởng nóng các đơn vị phá án vụ 5 lao động bị lừa sang Campuchia

Chiều 8-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định và trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, dẫn đến chết người, xảy ra tại khu vực biên giới cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú (An Giang) giáp với TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã thưởng nóng 50 triệu đồng và tặng bằng khen 4 tập thể, gồm: Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 5 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang; Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và 6 cá nhân thuộc các đơn vị.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng tặng giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét.

Như Báo SGGP Online đã thông tin, cuối tháng 8-2023, do không đủ điều kiện xuất cảnh, một nhóm 5 người (từ nhiều tỉnh thành phía bắc) đã rủ nhau liên hệ qua mạng xã hội với một số đối tượng tự nhận có thể tổ chức vượt biên trái phép sang Đài Loan tìm việc làm.

Tuy nhiên, khi đến Campuchia, họ lọt vào đường dây tội phạm có tổ chức, bị tra tấn dã man, tống tiền gia đình khiến 1 người thiệt mạng, 4 người may mắn trốn thoát về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú.

Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, Công an tỉnh An Giang lập chuyên án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương, điều tra, truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Vụ án đang được mở rộng điều tra.