Thượng tá Nguyễn Hải Phước giữ chức Trưởng Công an quận 1

Thượng tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 5, được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an quận 1, TPHCM.

Ngày 10-4, Công an TPHCM đã công bố quyết định về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 5, được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an quận 1, Công an TPHCM. Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, về hưu theo chế độ.

Thượng tá Nguyễn Phước Hải từng công tác ở Công an quận 3. Tháng 9-2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an quận 5.

Trước đó, ngày 7-4, Công an TPHCM đã công bố quyết định về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng PC08B, Công an TPHCM.

Đồng thời, điều động Đại tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng PC08B, Công an TPHCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03), Công an TPHCM.

Đại tá Trần Văn Hiếu trưởng thành từ môi trường Cảnh sát Hình sự. Sau đó, ông Hiếu được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an quận 2 rồi Trưởng Công an quận 2. Tháng 1-2021, Đại tá Trần Văn Hiếu được điều động và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng PC02, Công an TPHCM.