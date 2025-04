Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri chuyên đề với Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi

Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri chuyên đề với LLVT Quảng Ngãi

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với LLVT tỉnh Quảng Ngãi trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan; Ủy viên Ủy ban quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Trần Thị Hồng An…

Tại buổi tiếp xúc, các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh kiến nghị Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng sớm có quy định về biên chế mới khi không tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự huyện để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo.

Đồng thời, đề nghị Quốc hội sớm bổ sung, điều chỉnh Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2025; Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 cho phù hợp theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể triển khai hỗ trợ các chính sách về nhà ở, đất ở và tiền lương đối với cán bộ, sĩ quan...

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị các vấn đề tại buổi tiếp xúc cử tri

Công an tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Kon Tum hợp nhất với tỉnh Quảng Ngãi) sẽ có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an gặp khó khăn về nhà ở do phải công tác xa nhà.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với kiến nghị của các đơn vị, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc xử lý theo quy định và ghi nhận để triển khai trong quá trình tổ chức các hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, trình Quốc hội thông qua, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao.

LLVT tỉnh Quảng Ngãi tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Về vấn đề nhà ở, công tác xa nhà, phương tiện đi lại sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, không để cán bộ thiệt thòi, đó là cam kết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

“Hiện nay, Thường vụ Quốc hội cũng đã có công văn gửi Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an rà soát để sửa đổi các luật liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có Luật Công an Nhân dân và một số luật khác".

