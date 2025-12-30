Tích hợp nội dung xây dựng TPHCM không ma túy vào các ứng dụng công nghệ

Trong tháng 1-2026, TPHCM sẽ tích hợp nội dung "Xây dựng Thành phố không ma túy" vào các ứng dụng công nghệ (App) hiện có, giúp lãnh đạo TPHCM có thể theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương.

Ngày 30-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động, tích cực và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy TPHCM trong việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng thành phố không ma túy, thành phố an ninh, an toàn.

Bên cạnh những kết quả đó, Thứ trưởng Bộ Công an nhìn nhận, công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng trên địa bàn thành phố còn phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, TPHCM cần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm là chính, là cơ bản, là chiến lược lâu dài.

Trong đó, công tác đấu tranh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách, làm tốt công tác phòng ngừa để giảm công tác đấu tranh. Đồng thời, quan tâm tới việc giúp đỡ, hỗ trợ người đã hoàn thành việc chấp hành án phạt tù trở về địa phương cũng như với nhóm đối tượng yếu thế như: người tâm thần, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người thất nghiệp, thiếu việc làm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thứ trưởng Bộ Công an đồng tình với việc TPHCM xác định người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực, đồng thời là nguồn lực trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Trên cơ sở đó, Công an TPHCM triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nhận diện đúng địa bàn, đối tượng, kiên quyết đấu tranh ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, xây dựng TPHCM không ma túy là mục tiêu xuyên suốt, gắn bảo đảm an ninh với phát triển con người, làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững và một đô thị đáng sống.

Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và các địa phương lân cận thành phố dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về mục tiêu phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố phải quyết tâm đạt được mục tiêu này.

Đồng chí nêu rõ, ma túy gây ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng, trong khi công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các lực lượng chức năng liên quan; phải sâu sát, bám sát cơ sở.

Đồng chí cũng yêu cầu tổ chức thực hiện liên tục, kiên trì, không ngừng nghỉ, bảo đảm đi vào thực chất. Cùng với đó, phải huy động được sự chung tay góp sức của nhân dân, xây dựng thế trận, phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý diễn biến của các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm công nghệ cao, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm; đầu tư, củng cố hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị để các lực lượng triển khai nhiệm vụ hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Anh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: mọi giải pháp phải thực chất, không hình thức; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả cụ thể.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo rà soát toàn diện các trung tâm cai nghiện ma túy trên địa bàn, bảo đảm điều kiện tốt nhất để các trung tâm hoạt động, thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc và hỗ trợ phục hồi cho người cai nghiện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong tháng 1-2026, TPHCM sẽ tích hợp nội dung "Xây dựng Thành phố không ma túy" vào các ứng dụng công nghệ (App) hiện có. Điều này giúp lãnh đạo TPHCM có thể theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương theo thời gian thực (hàng tuần, hàng tháng), đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyết liệt.

Dịp này, có 108 tập thể và 226 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

VĂN MINH - VĂN ANH