TPHCM xây dựng mỗi gia đình, phường xã là pháo đài phòng chống ma túy

Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài. Mỗi khu phố, ấp, mỗi xã, phường là một tuyến phòng thủ vững chắc trong phòng chống ma túy.

Sáng 30-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về lãnh đạo Bộ Công an dự hội nghị: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các sở ban ngành và phường, xã, đặc khu của thành phố.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 200 điểm cầu trên địa bàn TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Nghị quyết 02 không chỉ là một văn bản chỉ đạo, đó là một lời hiệu triệu chính trị mạnh mẽ, là cam kết danh dự của Đảng bộ TPHCM trước Đảng, trước nhân dân về quyết tâm nói không với ma túy.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu quán triệt Nghị quyết 02. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan ma túy, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, giảm cầu ma túy, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. TPHCM hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Song song đó, nâng cao hiệu quả đấu tranh, giảm cung ma túy, với vai trò nòng cốt của lực lượng công an; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Công an TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các lực lượng chức năng kiên quyết đánh tận gốc các đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng trái phép chất ma túy, với phương châm “không đánh khúc giữa”.

TPHCM nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đổi mới phương pháp điều trị; tăng cường hỗ trợ y tế, tâm lý, nghề nghiệp cho người sau cai nghiện, giảm tái nghiện một cách thực chất.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, bảo đảm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; mỗi xã, phường phải có cơ sở y tế đủ năng lực xác định tình trạng nghiện; ưu tiên kinh phí cho địa bàn trọng điểm, cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo các sở ban ngành, phường, xã dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu rõ giải pháp tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ quản lý, dự báo, đấu tranh phòng, chống ma túy một cách hiện đại, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ 4 nhóm vấn đề để TPHCM quyết tâm khắc phục: Ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ban hành Nghị quyết 02 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Biểu đồ thể hiện mục tiêu cụ thể nêu tại Nghị quyết 02. ĐỒ HỌA: VĂN MINH Điểm rất quan trọng của nghị quyết là cách tiếp cận từ gốc, từ cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, với phương châm hành động rõ ràng, dễ nhớ, dễ triển khai: “Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình là một pháo đài; mỗi khu phố, ấp, mỗi xã, phường là một tuyến phòng thủ vững chắc trong phòng, chống ma túy”. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Ở đâu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp, kéo dài, thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm. Kết quả thực hiện nghị quyết là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng cán bộ.

VĂN MINH - VĂN ANH