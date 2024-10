Tiền Giang: Lập lại trật tự giao thông trên Quốc lộ 1A

Sau khi Báo SGGPO có bài viết "Đủ kiểu vi phạm luật giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua Tiền Giang, Long An", Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các lực lượng liên quan quyết tâm lập lại trật tự giao thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn .

Sau khi báo đăng, ngày 31-10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, công an các địa phương có tuyến Quốc lộ 1 ngang qua tăng cường các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Người dân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên địa bàn TP Mỹ Tho

Đại diện Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, trong tháng 10, đơn vị đã xử lý 1.290 trường hợp vi phạm (gồm các lỗi vi phạm nồng độ cồn, sai làn, không mũ bảo hiểm, ngược chiều, đậu đổ).



Người dân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên địa bàn huyện Cái Bè

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ chọn tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các xã An Hữu, An Thái Trung, Hòa Hưng thuộc huyện Cái Bè làm “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT” nhằm lập lại trật tự giao thông khu vực ngã ba An Thái Trung

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang còn chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang kịp thời triển khai, chỉ đạo thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông trên Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TP Mỹ Tho".

Ngã ba An Thái Trung là khu vực giao thông trọng điểm, giáp ranh tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, kết nối giữa Quốc lộ 1 với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Quốc lộ 30 đi các tỉnh miền Tây

Qua mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT”, các cơ quan chức năng mong muốn huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên tuyến; thay đổi diện mạo, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng và hình thành rõ nét văn hóa giao thông.

Từ đó nhân rộng và lan tỏa hiệu quả từ mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT” trên các tuyến đường, góp phần kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Xử lý người tham gia giao thông vi phạm

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, để tiếp tục bảo đảm TTATGT, nhất là thời điểm cuối năm, lực lượng CSGT các cấp trên toàn tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người tham gia giao thông, quyết tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2024.

* Sáng 31-10, xe container mang BKS 51R.... lưu thông trên Quốc lộ 1 từ hướng miền Tây đi TPHCM. Khi xe đến đoạn ngã ba An Thái Trung (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ lật ngang trên Quốc lộ 1, thùng container văng khỏi xe nằm chắn hết phần đường dành cho xe thô sơ, tài xế thoát nạn kịp thời. Vụ việc vừa được ngành chức năng tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt điều tiết giao thông, xử lý và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại ngã ba An Thái Trung (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xe container bất ngờ lật ngang trên Quốc lộ 1 trong sáng 31-10

Trong 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 238 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy, làm chết 162 người, bị thương 134 người.

