Tiền Giang, Long An: Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container

Tiền Giang và Long An quyết liệt triển khai tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, tại Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và các đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, việc quản lý lái xe, điều kiện của người điều khiển phương tiện tại các cơ sở của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời kiểm tra tại nơi xuất phát, bến xe khách, điểm trung chuyển, đón trả khách, kho hàng, bến bãi, cảng thuộc tuyến, địa bàn phụ trách để phát hiện, xử lý lái xe dương tính với chất ma túy, các chất kích thích khác. Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách tại các địa điểm có hiện tượng “xe dù, bến cóc”.

Trường hợp chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng, xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, xe không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái xe không bảo đảm điều kiện sức khỏe kiên quyết không cho xuất bến.

Song song với đó, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang sẽ kiểm tra, rà soát việc lắp đặt camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và lái xe ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông…

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container đảm bảo khép kín địa bàn và thực hiện đồng bộ ở cả 3 cấp (Công an cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến, địa bàn được phân công phụ trách. Kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

* Tại Long An, từ ngày 15-8 đến 15-10, Công an tỉnh Long An mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô chở khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Theo đó, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông và Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và bảo đảm TTATGT những tháng cuối năm 2023.