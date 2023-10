Tiếp nhận hơn 280 cuộc gọi về bạo lực và mua bán người trong quý 3

Theo Bộ Công an, trong quý 3 năm 2023 tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng đài hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới, mua bán người đã tiếp nhận 283 cuộc gọi với 292 lượt tham vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và người có nguy cơ cao là nạn nhân của mua bán người…

Chiều 20-10, Bộ Công an thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người. Theo đó, với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, công tác phòng, chống mua bán người đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trước đó, ngày 4-7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng giải cứu, tiếp nhận 2 nạn nhân nghi bị mua bán tại huyện Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. Lực lượng bộ đội biên phòng đã giải cứu, tiếp nhận 61 nạn nhân, người nghi là nạn nhân; tiến hành rà soát, sàng lọc 54 công dân có dấu hiệu bị mua bán do lực lượng chức năng của nước ngoài trao trả.

Mô hình ngôi nhà bình yên tại Hà Nội và Cần Thơ tiếp tục tiếp nhận, hỗ trợ 54 trường hợp là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị mua bán trở về...

Trước tình hình phức tạp của tội phạm mua bán người, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người. Qua đó, lực lượng công an toàn quốc trong 3 tháng qua đã tiếp nhận, giải quyết 92 đơn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm mua bán người. Phát hiện, điều tra 85 vụ với 230 đối tượng phạm tội mua bán người.

Bên cạnh việc tập trung tấn công trấn áp mạnh loại tội phạm mua bán người, lực lượng công an còn làm tốt công tác tham mưu chính quyền các cấp, tổ chức tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với chủ đề năm 2023 “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”; các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 21.000 buổi truyền thông tới hơn 1,1 triệu lượt người nghe.

Tòa án nhân dân các cấp cũng đã kịp thời thụ lý, xét xử nghiêm đối với loại tội phạm mua bán người, góp phần tạo sức răn đe chung đến toàn xã hội; đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 48 vụ với 139 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 30 vụ với 77 bị cáo. Trong đó, có 7 bị cáo bị tuyên phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, 28 bị cáo bị tuyên phạt tù từ 7 năm đến 15 năm...