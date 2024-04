Khởi tố giám đốc mua bán hóa đơn trị giá 130 tỷ đồng

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh) để điều tra hành vi "Mua bán hóa đơn trái phép". Bị can Việt được tại ngoại để điều tra.