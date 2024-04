Dùng thuốc an thần “dụ” người chăm bệnh uống để cướp tài sản

Tiếp cận những người vào chăm bệnh, "dụ" uống thuốc an thần rồi chờ nạn nhân ngủ, Huỳnh Ngọc Trâm lục lọi lấy tài sản tẩu thoát.

Tối 29-4, Công an quận 5 (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TPHCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Trâm tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 22-4, Công an phường 5 (quận 5) nhận tin báo của bà P.T.T.T. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Long An) về việc bị chiếm đoạt gần 5 triệu đồng. Bà T. cho biết, trưa 10-4, bà đưa cha đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh.

Khi bà T. đang ngồi ở khu vực chờ của Khoa Cấp cứu, một phụ nữ tiếp cận làm quen. Sau một lúc nói chuyện, người phụ nữ đưa ly nước cho bà T. uống. Khoảng 30 phút sau, bà T. thấy mệt nên ngủ đi.

Khi bà T. tỉnh dậy thì phát hiện bị mất gần 5 triệu đồng. Do bận chăm sóc cha nằm cấp cứu nên ngày 22-4, bà mới tới công an trình báo.

Trong ngày, Công an phường 5 tiếp tục nhận tin tố giác của bà H.T.N.H. (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Tiền Giang) cũng bị chiếm đoạt nhiều tài sản, trị giá 150 triệu đồng với cách thức tương tự.

Chiều 23-4, bà H. ngồi tại khu vực chờ của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, một phụ nữ tiếp cận trò chuyện. Sau đó, người này đưa cho bà ly nước. Sau khi uống, bà H. mệt và ngủ tới rạng sáng 24-4.

Tỉnh dậy, bà H. phát hiện mất túi xách chứa 57 triệu đồng, 1 vòng tay bằng vàng, 2 sợi dây chuyền bằng vàng, 5 nhẫn vàng, 1 vòng tay bằng cẩm thạch có bọc vàng...

Tang vật thu giữ

Bằng nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm là Trâm nên đã mời lên làm việc. Tại công an, Trâm thừa nhận dùng thuốc an thần bỏ vào nước “dụ” bà T. và bà H. uống để lấy tài sản.

Trâm khai, đang nuôi con 11 tháng tuổi, không việc làm, không có tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Do đó, Trâm nảy ý định dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trâm lên mạng Internet tìm hiểu về liều lượng và tác dụng của thuốc an thần, chọn Bệnh viện Chợ Rẫy gây án vì có đông người chăm bệnh nhân.

Ngoài 2 vụ trên, Trâm khai, còn thực hiện 1 vụ tương tự nhưng không thành. Khám xét nơi ở của Trâm, công an thu 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, gần 25 triệu đồng, xe máy cùng thẻ ngân hàng có 80 triệu đồng.

CHÍ THẠCH