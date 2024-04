Bắt nhóm cướp 1,1 tỷ đồng trong biệt thự ở TPHCM

Ngày 30-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 12, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nhóm cướp tài sản hết sức táo tợn ở một căn biệt thự trên địa bàn.