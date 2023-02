Tiếp tục phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày 23-2, tại tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Kịp thời cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình của địa phương. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư nâng cấp, cải tạo 10 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 295km, đảm bảo việc vận chuyển lưu thông trong tỉnh và kết nối với các tuyến quốc lộ... cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối giữa các vùng trong tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: “Tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ những yếu tố tác động bất lợi để có phương án, kế hoạch phòng, chống từ sớm, từ xa; phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết, kịp thời nắm bắt những cơ hội, phát huy thế mạnh và tiềm năng nội lực, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đồng thời tỉnh cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đặc biệt, Vĩnh Long cần phải có giải pháp mang tính đột phá, khả thi, phù hợp để tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 22 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).