Tiêu thụ điện lập kỷ lục 54.500MW

Ngày 4-8, nắng nóng diện rộng kéo dài khiến công suất tiêu thụ điện trên toàn quốc vọt lên khoảng 54.500MW - mức cao nhất từ đầu năm 2025 và cao hơn khoảng 5.000MW (tăng 10%) so với cùng kỳ 2024, theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO - Bộ Công thương).

Tiêu thụ điện lập kỷ lục ngày 4-8. Nguồn: NSMO

Đây là đỉnh tiêu thụ điện mới của cả nước, diễn ra trong khung giờ cao điểm từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30, giữa lúc nền nhiệt tại nhiều khu vực Bắc Bộ vượt 39 độ C. Tại Hà Nội, trạm khí tượng Láng ghi nhận nhiệt độ gần 40 độ C, cảm nhận ngoài trời lên tới 47 độ C.

Sự cố đường dây 220kV

Cùng ngày, công suất tiêu thụ tại miền Bắc đạt khoảng 28.500MW, tăng hơn 3.000MW (12%) so với cùng kỳ năm trước. Nhiều đường dây, trạm biến áp 220kV và 500kV tại khu vực tập trung phụ tải cao như: Sơn La - Việt Trì, Thành Công - Hà Đông, Mai Động, Đông Anh, Hòa Bình, Lai Châu… ghi nhận tình trạng mang tải cao, thậm chí quá tải.

Công nhân điện lực phơi mình xử lý sự cố ngày 4-8. Ảnh: Tổng công ty Điện lực miền Bắc

NSMO thông tin, vào lúc 13 giờ 46 phút, một sự cố xảy ra trên đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông, khiến hệ thống 500kV và 220kV xung quanh bị quá tải. NSMO đã phải thực hiện điều chỉnh phụ tải cục bộ để giảm tải, đảm bảo an toàn vận hành. Đến 15 giờ, toàn bộ phụ tải đã được khôi phục.

Xử lý sự cố lưới điện do nắng nóng ngày 4-8

Để đảm bảo vận hành an toàn, NSMO cho biết đã huy động tối đa các nguồn khả dụng, triển khai các giải pháp kỹ thuật như thay đổi kết dây, điều chỉnh trào lưu công suất, điện áp, phối hợp chặt với Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN và các đơn vị truyền tải, phát điện.

Công nhân điện lực miền Bắc lao động trong tiết trời nóng 40 độ C

Miền Bắc nắng nóng ít gặp, xảy ra các sự cố điện

Tiết kiệm điện trong các khung giờ cao điểm

NSMO và EVN tiếp tục khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các khung giờ 13 -15 giờ và 20-23 giờ, để tránh quá tải cục bộ và giảm chi phí hóa đơn điện.

Một số biện pháp cụ thể:

Tắt thiết bị không sử dụng, rút phích cắm khi không cần thiết.

Điều chỉnh điều hòa từ 26–27 độ C, kết hợp quạt để làm mát.

Hạn chế vận hành cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn.

Ưu tiên dùng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng.

Vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa, tủ lạnh, quạt… thường xuyên.

Theo dõi lượng điện tiêu thụ qua ứng dụng, website chăm sóc khách hàng.

Khuyến khích đầu tư điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình.

