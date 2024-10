Tìm đại sứ sinh viên Việt ở Italy

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy Vũ Thị Bích Diệp trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt tại Italy. Ảnh: NVCC

Ở một quốc gia mà văn hóa nghệ thuật lúc nào cũng sôi bùng lên như mặt trời mùa hè thì việc tạo ra cho cộng đồng sinh viên - du học sinh Việt tại đây những đại sứ sinh viên trẻ trung, năng động là điều hiển nhiên phải có.

Vũ Thị Bích Diệp chia sẻ: “Trong nhiệm kỳ này, tôi đang cố gắng trao đổi với một số hội - đoàn của người Italy và người Italy gốc Việt để mở rộng quỹ học bổng cho sinh viên, tạo một môi trường mà các bạn sinh viên thực hành những kiến thức tích lũy được khi học tại Italy; đồng thời là cầu nối cho các doanh nghiệp Italy muốn sang Việt Nam đầu tư có thể tuyển dụng nhân lực chất lượng cao ngay tại đây. Điều này đồng nghĩa tạo đầu ra cho sinh viên có chỗ thực tập, tìm việc”.

Quá trình này chính Bích Diệp đã dấn thân và trải nghiệm. Ngay khi tốt nghiệp ngành Biên - Phiên dịch tiếng Italy (Trường Đại học Hà Nội), năm 2016, Bích Diệp nhận học bổng toàn phần Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Đại học Roma Tor Vergata và tốt nghiệp năm 2019. Trước đó, năm 2014, cô là thư ký của Hội Doanh nhân Việt tại Italy, sau đó là thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt tại châu Âu vào năm 2016.

Hiện nay, cô mở mã số thuế kinh doanh để phát triển sự nghiệp riêng, đồng thời là phiên dịch viên cho nhiều đoàn đại biểu chính phủ, các doanh nghiệp Việt tìm đối tác tại Italy và ngược lại. Với tư cách là MC, người mẫu, Bích Diệp cũng thường xuyên đến các thành phố Boglona, Milano, Venezia, Torino... tham gia sự kiện quảng bá văn hóa Việt, giới thiệu áo dài - thời trang Việt, ẩm thực Việt, biểu diễn nghệ thuật Việt, cũng như tích cực trong chương trình từ thiện - quyên góp ủng hộ bà con bị bão lũ ở quê nhà.

Bích Diệp từng nhận giải “Ấn tượng” trong cuộc thi “Hương sắc Việt Nam” do Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu tổ chức năm 2022. Cô cũng là người Việt duy nhất cùng 5 bạn Italy tham gia cuộc thi “Lavazza and Youth for SDGs” năm 2018 bằng cách thực hiện dự án “Wake up the Circularity” nhằm sản xuất cà phê bền vững, tăng cường sản xuất thực phẩm an toàn tại Việt Nam.

Vũ Thị Bích Diệp trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt tại Italy. Ảnh: NVCC

Đây là cuộc thi do Lavazza - công ty sản xuất cà phê hàng đầu của Italy tổ chức với sự giúp đỡ của một thầy giáo Italy rất yêu Việt Nam; nhóm của Diệp giành giải ba. Nụ cười và gương mặt cô Chủ tịch ASVI ấn tượng đến nỗi thầy giáo người bản xứ trìu mến đặt cho cô cái tên Italy là Maria Sole Vu - cô gái họ Vũ tên Maria có nụ cười như ánh mặt trời.

Những trải nghiệm và kinh nghiệm ấy càng giúp Bích Diệp và Ban Chấp hành của ASVI tự tin thực hiện các mục tiêu thiết thực cho sinh viên Việt tại Italy đã đề ra trong Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Hiện ASVI có khoảng hơn 600 hội viên trong tổng số hơn 1.000 sinh viên - du học sinh Việt tại Italy. Sau đại dịch Covid-19, Festival Sinh viên Việt Nam tại Italy trở lại guồng tổ chức thường niên.

Riêng Festival vào ngày 26 và 27-10 tới đây, dự kiến có khoảng 50 sinh viên khắp các thành phố của Italy, thậm chí một số sinh viên Việt tại Italy đang trong chương trình trao đổi ở nước khác trong châu Âu cũng bay về Roma dự sự kiện.

Festival Sinh viên Việt Nam tại Italy 2024 rất đa dạng hoạt động: trò chơi dân gian, mời người gốc Việt thành công tại Italy đến trao đổi - chia sẻ trong Hội thảo chuyên đề “Học tập, sinh sống tại Italy và những điều cần biết” (có link cho người tham dự trực tuyến).

Đêm Văn nghệ - Nghệ thuật trong khuôn khổ Festival vào tối 26-10 sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền tải thông điệp yêu thương gắn kết sinh viên, đồng thời giới thiệu nét đẹp Việt đến bạn bè quốc tế; các màn trình diễn áo dài và trang phục sinh viên, thi ứng xử và tự giới thiệu về bản thân trong chung kết “Hương sắc Việt”...

Bích Diệp gửi gắm hy vọng: “Một trong những mục đích của cuộc thi là phát triển bản thân - cơ hội cho các bạn rèn luyện kỹ năng mềm, giúp thí sinh tự tin hơn trong cuộc sống và sự nghiệp sau này”.

LÂM VĂN