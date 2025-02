Ngày 7-2, nguồn tin Báo SGGP cho biết lực lượng chức năng đã tìm được người phụ nữ ở Đồng Nai lên Đắk Lắk bị chó dại cắn và yêu cầu người này đi tiêm phòng dại trước khi quá muộn.

Trước đó, những ngày qua cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, đăng tải thông tin tìm kiếm danh tính của người phụ nữ đi xe máy bị một con chó mắc bệnh dại cắn.

Thông tin đôi vợ chồng bị chó dại cắn được đăng tải trên các trang mạng xã hội

Theo nội dung đăng tải, vào ngày 2-2 (tức mùng 5 Tết), đôi vợ chồng đi xe máy mang biển kiểm soát của tỉnh Đồng Nai có ghé vào nhà một hộ dân tại địa bàn thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk, để dừng nghỉ. Tại đây, người phụ nữ không may bị con chó đang xích cắn. Sau đó, 2 vợ chồng đã lái xe máy rời đi.

Vài ngày sau, con chó có biểu hiện bệnh và chết, chủ nhà đã mời lực lượng thú y đến lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định con chó mắc bệnh dại.

Lo lắng cho sức khỏe của người phụ nữ, chủ nhà đã trích xuất camera ghi lại biển số xe của đôi vợ chồng và đăng lên mạng xã hội nhờ chia sẻ để người phụ nữ biết thông tin, đi tiêm phòng gấp.

Ngay sau khi đăng tải, cộng đồng mạng đã tích cực chia sẻ, lan truyền thông tin tại nhiều hội nhóm trên mạng xã hội với mục đích mong vợ chồng trên có thể nắm bắt thông tin, chủ động phòng bệnh kịp thời.

Anh Phạm Đăng Tâm (33 tuổi, trú huyện Lắk) cho biết, khi hàng xóm báo tin, trích xuất camera hình ảnh và biển số xe máy của 2 vợ chồng bị chó dại cắn, anh đã nhờ một cán bộ công an hỗ trợ để tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Thông qua biển số xe máy, cán bộ công an đã liên hệ với công an tại Đồng Nai nhờ hỗ trợ.

“Lực lượng chức năng đã liên hệ được với người phụ nữ và người này đã đến cơ sở y tế để tiêm phòng bệnh dại”, anh Tâm chia sẻ.

MAI CƯỜNG