Tìm được tài xế xe khách bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

Ngày 7-2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Lạc phối hợp cùng cơ quan chức năng đã tìm được xe ô tô khách liên quan vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân.

Trước đó, tối 4-2, bà P.T.T. (sinh năm 1973, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy trên quốc lộ 1A hướng về cầu Tân Tạo thì va chạm với xe máy do bà N.T.Y. (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Long An) điều khiển cùng chiều. Sau tai nạn, 2 người cùng xe máy ngã ra đường.

Đúng lúc này, xe ô tô khách không rõ biển kiểm soát lưu thông từ phía sau chạy lên đã va chạm tiếp vào 2 xe máy trên. Sau va chạm, tài xế ô tô khách không dừng lại mà lái xe khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến bà N.T.Y. bị xây xát nhẹ và bà P.T.T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh. Sau đó, bà P.T.T. được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong tại đây lúc 18 giờ.

Nhận tin, Đội CSGT An Lạc phối hợp cùng Công an quận Bình Tân có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định xe ô tô khách có liên quan có BKS: 51B-179.01.

Công an xác định chủ phương tiện và xe trên do Đ.T. (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Long An) điều khiển. Lực lượng chức năng đã mời chủ xe, tài xế về cơ quan để tiếp tục điều tra, xác minh và đưa xe khách về tạm giữ.

Tại trụ sở công an, qua kiểm tra khám dấu vết trên xe và bằng các biện pháp nghiệp vụ thì tài xế xe ô tô khách thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.

Phòng PC08 cho biết, hành động bỏ trốn sau khi gây tai nạn hoặc có liên quan đến vụ tai nạn nhưng không ở lại hiện trường, không cấp cứu người bị tai nạn là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác; thể hiện sự vô cảm, thiếu đạo đức nghề nghiệp, thiếu tình người và cần phải được truy xét, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.